– Med en ustabil leder i øst og en potensiell ustabil leder også i vest, ser vi nå at den frie presse er viktigere enn noen gang, sier redaktør i ÅA, Trond A. Alund.

Selv om redaksjonen i ei lita lokalavis på Nordvestlandet har en helt annen hverdag enn de som dekker hverdagen i stormakter som Russland og USA, er det likevel ingen tvil om at både ytringsfrihet og pressefrihet er rettigheter som ikke bør tas for gitt.

Tallene viser i hvert fall at interessen for det som foregår i Rauma er stor blant dem som bor her.

– Opplagstallene viser ei økning på 2,6 prosent fra i fjor, forteller Alund.

Oppgangen er også felles for hele Polaris-konsernet. Og for RB-konsernet som er en del av dette, bestående av Romsdals Budstikke, ÅA og Driva, er dette gode nyheter.

– For oss er dette selvfølgelig godt nytt, kanskje spesielt fordi vi er ei lita avis som bare dekker én kommune med et begrenset antall abonnenter, sier Alund.

– Vi skal aldri ta abonnentene våre for gitt, og med årets opplagstall på bordet, har vi bevis på at det vi gjør er både aktuelt og av betydning for dem.