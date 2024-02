– Per mandag 19. februar viser tallene at vi har passert 60 prosent digitale abonnenter, konstaterer redaktør i ÅA, Trond A. Alund.

At stadig flere velger det digitale alternativet foran papiravisa, har vært utviklingen i alle landets mediebedrifter de siste årene. Men i ÅA har skiftet gått særdeles raskt.

Økt med 50 prosent

I januar i fjor passerte ÅA 50 prosent digitale abonnenter. Noen måneder tidligere, i august 2022, lå tallet på 40.

– Det betyr at den digitale veksten har økt med 50 prosent på ett og et halvt år, sier Alund energisk.

Til sammenlikning kan det nevnes at den digitale brukerveksten for hele Polaris-konsernet, som ÅA er en del av, har vært på 17 prosent det siste året, mens det isolert for ÅA har vært 30 prosent.

– Samtidig ser vi at det totale antallet abonnenter holder seg stabilt, men at stadig flere velger å bruke oss digitalt og at de som bruker oss digitalt stadig er hyppigere innom, påpeker Alund.

Redaktøren i ÅA, som begynte i jobben i august 2022, nevner hendelsen på Nabo’n Pub nå i helga, samt dekningen av lokalvalget i fjor høst, som eksempler på hvor viktig det er for folk å ha tilgang på nyheter, når nyhetene er ferske.

– Jo mer aktuelle vi er, jo mer ser vi at leserne søker inn til oss. Den beste trafikken vi har hatt hadde vi under valget og nå i helga. Vi har aldri vært mer aktuelle enn det vi er nå.

Mot strømmen

Ifølge direktør for Polaris Media og Adresseavisens brukermarked, Henrik Mathisen, er også utviklingen i hele konsernet positiv og til og med i mot strømmen. Nye lesertall fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) viser en nedgang for bransjen på 2 prosent digitalt i fjerde kvartal av 2023.

– Da er det spesielt imponerende å se at avisene i Polaris Media går mot strømmen med 17 prosent digital vekst og 7 prosent vekst inkludert papir, opplyser Mathisen i ei fersk pressemelding.

Over 95 prosent av Polaris-konsernets aviser kan vise til positiv digitalutvikling og over 80 prosent har vekst i samlede lesertall. Blant de større avisene står Sunnmørsposten, Adresseavisen og Fædrelandsvennen ut med sterk positiv samlet utvikling, mens de fleste sammenliknbare aviser nasjonalt går tilbake.

– Det er spesielt gledelig å se god fremgang etter at mange av våre aviser opplevde tilbakegang i lesertallene høsten 2022, fastslår Mathisen.