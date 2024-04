– Vi har fått flere tilbakemeldinger på dette fra folk rundt oss og dette vil være med på å løse noen samfunnsmessige utfordringer, slik det foreligger i dag, sier ordfører Yvonne Wold.

– Gir oss gode rammer

Janne Søvik (Ap) ser bare positivt på denne saken.

Ida Siem (SV) sier det er gledelig at kommunen nå kan få på plass to opptak i året.

– Det er positivt både for folk som bor her og de som vurderer å flytte hit. Og med tanke på flyktningesituasjonen vi står i, så er dette bra og det kan lette på praktiske tiltak, sier SV-representanten.

Rauma kommune har ansvaret for det totale barnehagetilbudet i kommunen. Rauma kommune har, og har hatt, god barnehagedekning for barn med rett til barnehageplass. Rauma kommune har i flere år, oppfylt retten til barnehageplass og har også innvilget plasser utover dette.

Overgang til ett hovedopptak for barnehageplass i Rauma, er en konsekvens av vedtak i Rauma kommunestyre, som ble vedtatt 10. desember i 2020, i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for 2021–2024.

– Det vedtaket ble vedtatt litt motvillig og det kom reaksjoner på at vi ikke løste floken, sier Wold.

Når det nå blir to opptak i året, så vil det være barns rett til barnehageplass som er avgjørende for vurderinger og konsekvenser. To opptak i året vil konkret ha de samme økonomiske konsekvensene, bemanning- og kompetanseutfordringer og påvirke det pedagogiske tilbudet.

– Dette vil gi oss bedre rammer til å forutse hva som skjer i januar det kommende året. Saksbehandlingen med ett opptak har vært utfordrende, siden man på sikt ikke har kunne tenke lenger enn to måneder, sier barnehagesjef Hilde Elin Kavli Ree.

Planlegging

Kavli Ree sier at med to opptak i året, kan man også planlegge arbeidssituasjonen i barnehagene mye bedre.

Øyvind Hovde (H) er helt enig med innstillingen og han sier de er glad for at de kan gjøre et vedtak som dette og at slik skal det være fremover.

– På mitt aller første landsmøte i 2009, tok jeg til orde for, at to opptak i året, skulle være felles for hele landet. Nå har vi bestemt oss for dette og vi ser at det kan løse floken, sier Wold.