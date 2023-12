Møre og Romsdal fylkeskommune deler jevnlig ut statlige midler til utbygging av fibernett i kommunene. I en anbudskonkurranse ble nylig breibandsleverandørene i fylket spurt om hvor mye offentlig støtte de må ha for å kunne bygge ut i områder utpekt av kommunene. De som hadde lavest pristilbud fikk oppdraget med å bygge ut. Rauma Energi var ikke med i den siste anbudskonkurransen, men har tidligere fått tildelt midler herfra, og er nå like foran målstreken for å få 100 prosent bredbåndsdekning i kommunen.

– Det er bare ei lite stripe igjen i Grøvdalen, der skal vi være ferdige til våren, sier administrerende direktør i Rauma Energi, Alf Vee Midtun.

Om ikke lenge har alle husstandene i Rauma tilgang på bredbånd. Foto: Audun Braastad / NTB

Kommer godt med

Midtun mener dette er ei positiv ordning som har bidratt til å gjøre bredbåndsutbyggingen i Rauma mulig.

– Vi har søkt og fått midler tidligere fra Verma og mot Lesjas kommunegrense, videre til Brøstdalen og også i forbindelse med utbyggingen i Eidsbygda og Rødven, sier Vee Midtun.

– Så i Rauma har vi snart 100 prosent dekning, tilføyer han.

97 prosent

Sammenlagt har hele fylket nå over 97 prosent bredbåndsdekning, og samarbeidet mellom offentlige og private aktører har sørget for at utviklingen har gått raskt, selv om jobben har blitt gjort i et fylke med mange geografiske utfordringer.

I den siste tildelingsrunden av statlige midler ble det Volda, Molde, Gjemnes, Tingvoll og Aure som trakk de lengste stråene. Til sammen ble det fordelt over 25,5 millioner kroner til de fem kommunene. Aure fikk det største tilskuddet på 14,2 millioner kroner og hadde også det største kommunale bidraget på 3,7 millioner kroner. Denne finansieringen gir bredbåndsforbindelse til 77 nye husstander i Aure.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Dyrt og vanskelig

Seksjonsleder Eivind Vartdal Ryste i Møre og Romsdal Fylkeskommune har tro på denne metoden:

– Det blir dyrere og vanskeligere jo nærmere vi kommer 100 prosent, men gjennom kombinasjonen kommersiell utbygging og utbygging med støtte fra oss så skal vi komme ganske så nærme, slår han fast.

– Per nå er det om lag 3.000 husstander i fylket som venter på ei slik utbygging, tilføyer Vartdal Ryste.

Seksjonsleder Eivind Vartdal Ryste i Møre og Romsdal Fylkeskommune mener ordningen har vært positiv for bredbåndsutbyggingen i fylket. Foto: Per-Kristian Bratteng

Seksjonslederen mener denne utbyggingen er viktig for fylket.

– Det er positivt for Møre og Romsdal at det er bygd mye fiber her. Det betyr at teknologien står seg, selv om kravene til kapasitet stadig øker. Du surfer raskere i Møre og Romsdal enn ellers i landet, opplyser han.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha en linjekapasitet på minst 100 megabit per sekund innen 2025. I Møre og Romsdal har nå 97,2 prosent av husstandene tilgang til dette. Der er opp 2,7 prosentpoeng siden i fjor og over landssnittet på 96,6 prosent.