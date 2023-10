– Dette er helt uforståelig

Avisa har aldri hevdet at ordføreren eller kommunen visste, før inntil forrige uke, at det lå en signert avtale på et nytt mottak i Isfjorden, eller at det ville bli godkjent fra 1. november. Det vi forundrer oss over er hvordan dette kom bardust på, helt uventet, når UDI har vært nevnt siden juli og kommunen selv ga midlertidig tillatelse til bruksendring 20. september.