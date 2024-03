22. februar fikk Fredrik Aleksander Nyheim (18) fra Isfjorden debuten på Norges G19-landslag, i en treningskamp mot Spania i solfylte Benidorm, og denne uka fikk vingbacken sitt første innhopp for seriemester Moldes A-lag i en treningskamp mot Brann.

For en rolig og sindig unggutt fra Rauma er ikke dette hverdagskost – og to opplevelser han ikke så for seg skulle komme så fort, innrømmer han – men Fredrik har fullt fokus på å fortsette å ta nye steg.

– Jeg har ikke endret på så mye, sier han.

– Jeg føler jeg har et godt kosthold, og et bra fokus på å trene riktig og å holde meg skadefri. Så fortsetter jeg slik, vil flere muligheter komme, sier 18-åringen, uten å legge skjul på at den siste måneden har vært av en helt spesiell karakter.

– Ja, jeg hadde ikke forventet alt dette, men det er kult å få være med på og oppleve. Å få prøve seg for Molde er stort, men samtidig noe jeg tenkte at var mulig å få til. Det er det som har vært målet hele veien. Mens landslaget, det var nok det mest overraskende, ja. Det er mange gode i 05-kullet, så det må jeg få si var skikkelig artig.

Nyheim i aksjon for G19-landslaget mot Spania i Benidorm. Foto: Privat

Luksus

– Hvordan var Spania-turen, for din del? Hva tror du at du vil huske best?

– Alt gikk veldig fort da, sier 18-åringen før han utdyper:

– Jeg fikk beskjed av treneren om at jeg var tatt ut, og at vi måtte dra allerede neste dag. Så det var så vidt vi rakk å pakke, humrer han.

– Vi måtte opp på natta og ta buss til Kristiansund klokka 04 neste morgen, fly til Oslo og videre til Helsinki, før vi kom oss til Spania. Deretter var det å komme seg til treningsfeltet, møte de andre og lade opp, før kamp allerede neste dag. Så det var nytt og hektisk – men gøy, understreker han.

– Var det litt andre rammer enn du er vant med?

– Det var litt mer luksus, ja. Store treningssentre og fine gressmatter, som alltid er gøy å spille på, smiler han.

Den unge isfjordingen bor alene i en leilighet i Molde, men var en kjapp tur hjemom denne helga.

– Det er digg å bo litt alene, men også ekstra digg å komme hjem og få servert god middag, ler Fredrik.

Fredrik Aleksander Nyheim og Magnus Tomren Solheim intervjues av Rbnett etter kampen mot Brann. Foto: Jens Olav Moe

Mersmak

Han fyller 19 år 2. april, som vil si at han er russ i år.

Akkurat den delen av skolegangen blir imidlertid nedprioritert, for å bruke flest mulig kalorier på hobbyen og lidenskapen.

– Det er veldig artig å få prøve seg på A-laget til Molde også – å se navnet sitt på lagoppstillingen/i kampoppsettet og få litt oppmerksomhet fra folk rundt om – men det er mange sultne i gruppa hos oss, sier Fredrik Aleksander Nyheim (18) og legger til avslutningsvis:

– Alt jeg har vært med på i det siste har gitt mersmak, men skal jeg fortsette å utvikle meg og få prøve meg mer på et høyere nivå, gjelder det å jobbe videre.