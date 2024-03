Søstrene Veslemøy (18) og Wilhelmine Gjelsvik (14) tok hvert sitt NM-gull.

– Det er ekstra artig at vi begge vinner gull. Vi trener sammen og vi pusher hverandre. Jeg hørte over anlegget at hun hadde vunnet før jeg vant min avgjørende finale, så det var med på å gi meg en ekstra motivasjon, sier Veslemøy Gjelsvik til ÅA.

– Suveren

Utfallet for Veslemøy ble til slutt veldig bra.

– Men jeg startet ikke helt som ønsket og jeg lå fem poeng bak 1.-plassen etter de innledende rundene. Men jeg skjerpet meg og tok det i finalene, sier Veslemøy.

– Hvordan er det å komme slik på oppløpet å ta det?

– Jeg viste hele tiden at jeg kunne klare det. Det handler om å prestere når det gjelder, sier 18-åringen, som tok NM-gull i klassen U21.

Lillesøster Wilhelmine tok NM-gull i U16. Veslemøy sier at hun er veldig stolt over hva hun presterte.

– Hun var ganske suveren i sin klasse og hun ledet fra start. Hun vant alle sine finaler 6–0, sier hun.

Lagkonkurranse

Veslemøy deltok også i lagkonkurransen, sammen med Ole Heggem og Geir Aslaksen. Siden Siden Rauma Bueskyttere ikke er registrert klubb skyter de for Vestnes Bueskyttere.

De endte på en 5. plass.

– Det var mye bedre enn vi hadde forventet. Det var kun de åtte beste lagene som gikk til finalene og vi ble nummer sju av 16. Vi tapte med ett poeng på shot-off, så det var litt kjipt. Men det viser at vi kan hevde oss mot de beste, sier hun.

Veslemøy, Geir Aslaksen og Ole Heggem. Foto: Privat

18-åringen ble også overrasket med Norges Bueskytterforbunds pokal. Hun fikk den siden hun ble beste kvinnelig junior.

– Det var veldig stas! Jeg viste ikke at jeg hadde vunnet den før de kom med pokalen, når jeg var på podiet. Pokalen har allerede kommet opp på hylla hjemme, sier hun med et smil.

Klar for utendørssesongen

Nå rettes fokuset mot å forberede seg til utendørssesongen.

– Det blir en del utenlandsturer til Sverige og Nederland. Også skal jeg delta i seniorklassen i NM til sommeren. Der er målet å gå for gull, sier hun.

– Hvordan vil du beskrive miljøet?

– Det er et helt fantastisk miljø. Du treffer folk fra hele landet og det er veldig hyggelig å være på NM, hvor du treffer og blir kjent med folk, sier hun.