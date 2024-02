ÅA tar kontakt med Miljødirektoratet etter å ha mottatt ei pressemelding om at direktoratet vil overvåke til sammen 34 norske havner for fremmede arter.

– Men vi må kanskje gjøre ei ny vurdering, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Egil Postmyr.

Kan oppdages tidlig

I pressemeldingen går det fram at fremmede maritime arter som ofte sitter fast i skroget på båter og skip nå kan oppdages tidlig. Flere fremmede arter som ikke har naturlig tilhørighet i norske farvann, kan være en trussel mot naturmangfoldet. Miljødirektoratet mener derfor at ei overvåking av fremmede arter i de mest utsatte havnene vil være et viktig bidrag for at Norge skal nå målet i FNs naturavtale om å redusere skaden fra fremmede arter med minst 50 prosent innen 2030.

I pressemeldingen fra direktoratet følger det også med ei liste over de 34 havnene som Miljødirektoratet ønsker å overvåke. Siden ÅA ikke fant Tindekaia på denne lista valgte vi å ta kontakt for å finne årsaken til det.

Dårlig grunnlag

– Vi har satt ei grense på 100 anløp i året. Alle havner som har flere anløp enn dette er med på lista. Men vi ser nå at tallmaterialet vi har brukt baserer seg på tellinger gjort i 2020, corona-året, og da var det mange havner som ikke hadde særlig anløp av cruisetrafikk, blant annet Tindekaia, konstaterer Postmyr.

Tindekaia har hatt ei økning i antallet anløp av cruiseskip de siste årene, men det er fortsatt ikke snakk om over hundre.

Statistikken viser uansett at det i 2020 kun var fem anløp av cruiseskip ved Tindekaia og i 2021 var det kun ett eneste cruiskip innom. I 2022 var tallet 41 anløp og så kommer selvfølgelig all annen båttrafikk i tillegg.

– Så tallene vi har brukt gir et ganske dårlig grunnlag, innrømmer Postmyr.

Fant 33 fremmede arter

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Havforskningsinstituttet testet ulike metoder for å oppdage fremmede arter tidlig i havnene Egersund, Stavanger og Tananger som får besøk av mange utenlandske skip. Den enkeltmetoden som ga flest funn av både fremmede og lokale arter, med treff på flere tusen arter totalt, var DNA-analyser av vannprøver.

– Det er utrolig at vi kan fange opp så mye i miljø-DNA-analyser av vannprøver. De ga gode indikasjoner på forekomsten av fremmede arter, sier forsker Vivian Husa i Havforskningsinstituttet.

Samtidig viser rapporten fra Havforskningsinstituttet at det var noen fremmede arter man fant med mer tradisjonelle metoder, som ikke miljø-DNA-prøvene fanget opp.

– Til sammen identifiserte vi 33 fremmede arter. Av disse var sju nye dørstokkarter som ikke er etablert i Norge fra før, og disse fant vi flere steder, sier Husa.

Her er de 34 havnene Miljødirektoratet foreslår å overvåke:

Fredrikstad, Oslo, Rafnes, Porsgrunn, Tananger, Haugesund, Mongstad, Drammen, Moss, Kragerø, Brevik, Larvik, Slagen, Horten, Kristiansand, Husøy (Karmøy), Kårstø, Breiviken, Stavanger, Egersund, Jøssingfjord, Sture, Bergen, Odda, Florø, Måløy, Ålesund, Elnesvågen, Averøya, Mo i Rana, Glomfjord, Narvik, Longyearbyen og Ny Ålesund.