P Budsjettet er i balanse og dermed er vi på tur ut av ROBEK-lista, sa Ulvestad til et fullsatt formannskap da orienteringssaker sto på sakslista.

Nyheten ble ikke overraskende godt mottatt, men Ulvestad understreket samtidig viktigheten av å også kunne holde seg utenfor ROBEK-lista i framtiden.

– Kommuner som kommer seg ut av lista har også en tendens til å komme tilbake igjen, det må vi prøve å unngå, sa Ulvestad.

Skatteinngang og Havbruksfond

Ordfører Yvonne Wold (SV), kunne samtidig opplyse at det i 2023 hadde kommet inn midler på plussiden for kommunen i form av blant annet skatteinngang og Havbruksfond. Hun berømmet samtidig administrasjonen for å ha vært flinke til å holde driften nede og dermed spart kommunen for utgifter.

– Det er gjort en formidabel innsats på dette området, kunne Ulvestad konstatere etter ordførerens innspill.

– Nå må vi ikke ta av

I likhet med kommunedirektøren anmodet også Janne Søvik (Ap) om moderasjon og bakkekontakt etter at gladnyheten var sluppet.

– Dette er positivt å høre, men nå må vi ikke ta av, oppfordret Søvik.

Ulvestad gjorde det også klart for formannskapet hva som kreves for at Rauma skal holde seg utenfor ROBEK-lista.

– Et disposisjonsfond er nøkkelen og her bør det helst stå minst 15 millioner kroner, sa Ulvestad.

Kommunedirektøren understreket også at dette egentlig ikke er så vanskelig og at det hele kan sammenliknes med vanlig husholdningsøkonomi.

– Vi må ha penger på bok og når vi får regninger må vi sørge for å betale dem, slo han fast.

Renate Soleim (Frp) minnet samtidig om at kommunen fortsatt har utfordringer, selv om hun som de andre medlemmene i formannskapet var glade for nyheten fra kommunedirektøren.

– Hvis vi ser på dagens saksliste så har vi fortsatt problemer vi må løse, for eksempel innenfor helse og omsorg, uttalte Soleim.

Nærmere orientering om kommunens regnskap vil bli gitt i kommunestyret 14.mars.