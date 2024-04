Solen ikke bare skinner, men den varmer også godt på perrongen der en stor delegasjon har samlet seg for å bivåne den offisielle åpningen av The Golden Train. Mange fra det varierte reiselivet i Rauma er spesielt invitert, og både ordfører og nasjonal presse har tatt turen.

– Dette er bare topp, mener Edmund Meyer fra Trollstigen og påpeker at jo flere tilbud Rauma har, jo bedre er det for reiselivet.

– Og er det skikkelig styggevær en dag, er jo en togtur opp dalen et flott alternativ, smiler han.

Fornøyd gjeng som endelig kan erklære turisttoget The Golden Train for åpnet. Ombordansvarlig Kristian Haugan, lokfører Idar Vedul, ordfører Yvonne Wold og daglig leder i Romsdalen AS, Pål Ragnar Amundsen. Foto: Evy Kavli

På perrongen står også en som skiller seg litt ut. Det er krigshistoriker Tor Christian Jevanord som for anledning dagen har kledd seg i en uniform som de norske soldatene hadde på seg 10. april 1940, da de dro med toget til Dombås.

– Dette er bare én dag før, sier Jevanord som skal bli med toget og fortelle historien på Bjorli stasjon der toget snur.

Tor Christian Jevanord er kledd som de norske soldatene var som tok toget 10. april 1940 til Dombås. Det skal han fortelle alt om på Bjorli. Reiselivsleder Ole Johnny Amundsen, er også med på turen. Foto: Evy Kavli

Romsdalen AS, litt samlet: Fra venstre ser vi Kristian Haugan, Jan Karsten Einang, Eirik Stenersen, Pål Ragnar Amundsen, Linn Jeanette Rovde Unhjem og Vidar Moen Foto: Evy Kavli

Valgte seg april

At den offisielle starten på turisttoget The Golden Train ble satt til 9. april, er ikke helt tilfeldig, ifølge Pål Ragnar Amundsen, daglig leder i Romsdalen AS.

Ikke bare var datoen i dag starten på andre verdenskrig, men 50 tonn med gullbarrer ble også fraktet vekk fra tyskerne på Raumabanen i aprildagene i 1940.

– Og i tillegg er vi veldig klar for å lanserer The Golden Train i dag, så dette passet godt, sier Amundsen i sin tale til de fremmøtte.

De inviterte gjestene står klar med gullbillett i hånda og venter på å komme om bord i turisttoget som vil ta de med på en kulturreise oppover mot Bjorli.

Gutta med gullbillettene: togentusiast Leif Johnny Olestad, Per Steinar Moa og Bjørn Fadnes. Foto: Evy Kavli

Dugnadsgutta fra byggingen av gondolen ble invitert på åpningstur: Øystein Rønning, Knut Mjelva, Svein Meisal, Bjørn Fadnes og Aage Stangenes. Foto: Evy Kavli

Yuliya Johnson underholdt under den offisielle åpningen. Foto: Evy Kavli

Nytt tog på trappene

Amundsen påpeker at dette er testtoget de har kjørt en god stund med gjester allerede, men at det endelige togsettet, vil komme senere i sommer. Toget eies og drives av TM Togdrift AS, med adresse i Narvik. Det nye toget vil ha en kapasitet på 350 gjester. Betydelig mer enn dagens tog.

– Det er 170 meter langt og vil også få en helt spesiell profilering. Det gleder vi oss til. Det skal også feires. Vi er glad i en fest, smiler han.

Han forteller til ÅA at det kun er tre ansatte på toget, lokfører, konduktør eller ombordansvarlig som det heter, og en guide.

– Men det ligger mye planlegging bak dette, som selskapet i Narvik har stått for, pluss at vi bruker det støtteapparatet vi har i Romsdalen AS.

Både daglig leder i Romsdalen AS, Pål Ragnar Amundsen og ordfører Yvonne Wold holdt tale under den offisielle åpningen. Foto: Evy Kavli

Ombord ansvarlig Kristian Haugan og lokfører Idar Vedul. Han er egentlig pensjonert, men har tatt på seg oppgaven å kjøre turisttoget i sommer. Foto: Evy Kavli

Det nye toget som kommer i sommer, vil ha betydelig større kapasitet enn dette toget som har vært brukt det siste året. Foto: Evy Kavli

– Hvordan har tilbakemeldingene vært på toget så langt?

– Det har vært veldig bra. Vi kjøret et fullt tog tidligere i dag, fra cruisebåten fra kaia. Det var tyske turister og de var kjempefornøyde.

– Hva er de mest fornøyd med?

– Det er stort sett selve turen og at vi tar oss god tid og stopper på severdige steder. Vi har også gode guider og i dag ble guidingen holdt på tysk, smiler han.

– Kan du si noe om når de nye toget kommer?

– I sommer, sier han og smiler lurt.