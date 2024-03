– It`s such a lovely country, sier ekteparet Jo og Bob Oldman fra Norfolk i England på spørsmålet om hvorfor de har valgt å besøke Norge så tidlig på året.

– Vi var her for 40 år siden, og ville se landet igjen og de stedene vi ikke fikk med oss sist gang, smiler Jo Oldman fornøyd.

De har tatt kontakt med Silje Sofie Berg i Romsdalen AS for å høre om det er en eller annen guidet tur de kan ta mens båten er i land.

Silje Sofie reklamerer for busstur til Trollveggen, men ekteparet lurer litt på om de kanskje skulle våge seg på en tur med toget oppover dalen.

For The Golden Train står klart på spor 1 på stasjonen og Jan Karsten Einang, ombordansvarlig, kan forsikre oss at det enda er plass.

– Ser ut til å bli fullt, sier han.

– Er dette det første Golden Train toget som går i ordinær rute?

– Det er jeg ikke helt sikker på. Du må nesten høre med Pål Amundsen, påpeker han.

Salgs- og markedsleder i Romsdalen AS, Susanne Brastad, skal også være med på toget, som guide. Toget er i ferd med å gjøre seg klar til å gå, så hun rekker ikke en prat med avisa.

Salgs- og markedsleder i Romsdalen AS, Susanne Brastad og ombordansvarlig Jan Karsten Einang, er klar for avgang til Bjorli, med årets første cruisepassasjerer. Foto: Evy Kavli

Det første turisttoget

Ifølge Pål Amundsen, er dette det aller første ordinære Golden Train-toget som går i rute med cruisepassasjerer.

– Vi har en litt forsiktig oppstart nå, så får vi komme tilbake til en åpning med mer pomp og prakt siden, lover han.

– Hvor mange guider er det på dagens tog?

– Vi har en guide pluss en under opplæring, på dagens tog.

– Vil turisttoget bli et fast tilbud ved hvert cruiseanløp fremover nå?

– Det er planen ja. Vi vil være til stede når det er cruiseanløp.

– Blir det dette toget også fremover?

– Vi komme til å bytte ut dette toget med et nytt om ikke altfor lenge. I løpet av sommeren vil det nok skje.

– Vil det bli et lengre tog, eller samme størrelse?

– Det er noe vi ønsker å komme tilbake til. Vi må ha litt overraskelser i ermet, også, påpeker han.

Neste cruiseanløp på Tindekaia er allerede 9. april, med hurtigruteskipet Otto Sverdrup.