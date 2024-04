Første dugnadsdag ble gjennomført lørdag og det er mye som må ryddes før gravearbeidet kan starte.

– Vi hadde et infomøte den 7. april og folk er engasjerte og vil stille opp. Det trenger vi, for det er en del skog som må ryddes, så vi trenger alle folkene vi kan ha, forteller Emma Julie Bjørneset, leder i idrettslaget og Herdis Tveiten Hønsvik til ÅA.

Mye som må ryddes

Løypa er i dag i underkant av én kilometer. Og med utvidelsen vil løypetraseen bli på rundt 1,2 kilometer.

Der løypa går i dag går den i en bratt bakke med mye løs grus. De ser for seg å følge terrenget mest mulig naturlig, slik at løypa blir flatere. Den blir da tryggere, samt at vedlikeholdet blir lettere/ikke nødvendig etter hver gang det regner.

– Nå rydder vi den nye traseen, slik at Øyvind Hovde kan komme med maskiner i juni, for å grave og lage traseen. Det er også veldig vått i enkelte parti, så det blir også en del dreneringsjobb, sier de.

Innimellom jobbingen ble det også tid til en kaffe- og matpause. Foto: Privat

Det er mye kvist og annet som må ryddes bort før maskinene kan komme inn. Foto: Privat

Det arbeidet må tørke i ett år og grus og finplanering vil legges på og gjøres neste vår.

– Vi håper å få opp stolpene i høst og løypa vil kunne brukes allerede til vinteren, sier Bjørneset.

Alle søknader er godkjente.

Støtte

Da ÅA er innom dugnadsgjengen lørdag formiddag, var også Lillian Dahle og Merete Mittet fra Sparebank 1 SMN til stede. De hadde med seg en gavesjekk på 50.000 kroner til prosjektet.

– Dette betyr veldig mye og vi setter stor pris på all støtte, sier de.

I tillegg til Sparebank 1 SMN, har de også fått støtte fra Varig og GassROR.

– Vi har budsjettert i overkant på én million kroner på dette prosjektet. Det kommer an på hvor mye vi kan bidra på dugnad og hva vi lander på til slutt, sier Bjørneset.

Sparebank 1 SMN ga en gavesjekk på 50.000 kroner til prosjektet. Foto: Katrine Silseth Naas

Positivt engasjement

På infomøtet de hadde i starten av april, var det stort engasjement blant lokalbefolkningen og folk skrev seg opp på dugnadslisten.

– Dette er ei dugnadsbygd og er en skikkelig driftig gjeng. Det setter vi veldig stor pris på, sier de.

De forteller at målet er at turstien skal ha samme standard som turstien rundt Herjevatnet.

– Det skal være en skikkelig bra tursti året rundt. Dette skal være noe som skal funke året rundt og som skal være for alle. Dette er et folkehelsetiltak, sier de.

– Hvordan er tilbakemeldingene fra folk på dette?

– Det er mye positivitet. Folk møter opp og daglig må vi legge til folk i dugnadsgruppa på Messenger. Folk vil bidra og det setter vi veldig stor pris på, sier de.