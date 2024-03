Diskusjonen rundt hvor det bør etableres badstuer eller ikke i kommunen, har nå kommet til veis ende i politiske fora.

Det var i ukas formannskapsmøte at badstuetableringen var på dagsorden. Kommunedirektør Perry Ulvestad hadde først innstilt på at Rauma kommune ikke åpner opp for private etableringer av badstue på kommunal grunn.

Et motforslag ble fremmet fra Høyre, som ser positivt på på etablering av badstue i sentrum av Åndalsnes og som ønsker at private aktører kan gis muligheten til å tilby badstue i havnebassenget på åremål og med visse forutsetninger som tar hensyn til blant annet utforming og sikkerhet.

Frp fremmet også et forslag som åpner opp for private etableringer av badstue på kommunal grunn.

Det siste forlaget kom fra SV og Sp, og var også det forslaget som ble vedtatt.

Her ønsker partiene etablering av badstue i både sentrum og i kommunen for øvrig, mens det ikke er ønskelig å avsette kommunal grunn til drift på Stokkekaia eller i havnebassenget. Argumentet for dette er at disse stedene regnes som uegnet.