Det er kommunedirektørens innstilling til formannskapet, som møtes i rådhuset onsdag neste uke, 28. februar.

Rauma kommune har mottatt mange henvendelser om etablering av et nytt badstue-tilbud på kommunal grunn, men slik fungerende kommunedirektør Perry Ulvestad vurderer det, blir ikke tillatelser gitt ut med det første.

– Det er så langt ikke utdelt noen slik tillatelse og med det gitt én aktør eksklusivitet på kommunalt areal. Kommunedirektøren vurderer etablering av badstue på kommunale arealer til å være en sak av prinsipiell interesse og finner det naturlig med en politisk avklaring rundt dette temaet, skriver han, og legger til at spørsmålet kun gjelder etablering på kommunal grunn.

Hva private gjør på egen grunn, er ikke kommunens sak.

– På kommunale arealer er det naturligvis kommunen selv som grunneier som skal styre utviklingen. Det er til nå ikke registrert søknader om etablering av offentlige badstuer på privat areal i sentrum. Det er derimot kjent at kommunens eget deleide selskap Astero arbeider med spennende planer om etablering av badstue og andre servicefunksjoner på egen grunn i Strandgata. Det er naturlig at denne planlagte etableringer tas med som en del av vurderingsgrunnlaget. Her ventes det byggesøknad ila våren, fortsetter han.

Ingen automatikk

Svai Sauna Ålesund har tidligere vært på banen og sett på muligheten for en flytende badstue utenfor helsehuset.

I desember sa Mathias Tvedten at de har vært i Åndalsnes sentrum, samt at de har hatt dialog med både havnevesen og kommunen. Den gang var inntrykket Tvedten satt igjen med, at kommunen var positive til å få Svai Sauna hit.

Det virker å være et stykke fra realiteten nå.

– Det er mer unntaket enn regelen at det etableres private tilbud på kommunalt eide områder. Det er således ingen automatikk i at kommunen frigir areal til privat etablering av offentlig badstue, skriver kommunedirektøren i sin konklusjon i sakspapirene, og legger til at Asteros planlagte etablering tas mot med åpne armer.

– Fint tilskudd

– Astero planlegger tilbud ut over selve badstuen og vil tilføre et servicetilbud som mangler for våre gjester til kommunen. Skisser viser et gjennomarbeidet prosjekt som utarbeides i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer. Her nevnes blant annet omkledningsrom, dusj handicap wc, kjøkken, vaskerom.

– Etableringen vil styrke Astero i sitt formål som er å fremme menneskers muligheter i arbeid og bidra til å løse samfunnsutfordringer. Etableringen blir et fint tilskudd til parkområde og badeområde som er etablert øst for helsehuset.