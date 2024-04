Det er ikke mange ukene siden Filip Eidsvåg kunne presentere visjonen om «Det umulige huset». Ungdomshuset, som han ønsker å bygge opp i den gamle kinoen på Vangen. Siden den gang har politikere, næringsliv og ikke minst ungdommene i Rauma vist stor interesse for prosjektet.

Avhengig av støtte

Nordveggen er med, og Rauma kommune har så langt spyttet inn 250.000 kroner og ansatt Filip Eidsvåg i en 20 prosent prosjektstilling i kulturadministrasjonen. Men skal prosjektet bli realisert er de helt avhengige av å få støtte fra næringslivet.

Derfor var det spesielt gledelig at bankene i Rauma, Sparebanken Møre, Romsdalsbanken og Sparebank 1 SMN, var raskt ute med å ville bistå. Med 50.000 kroner hver, får «Det umulige huset» 150.000 kroner som går direkte til forprosjektet.

– Konkrete tilbakemeldinger som dette bare viser det sterke samarbeidet vi har i Rauma. Næringsliv, kommune og frivillige. Sammen får vi det til, sier Eidsvåg.

Det var en engasjert gjeng som møttes utenfor den gamle kinoen på Vangen. Nina Reiten Dahle, Helen Reistad Ekroll, Barbro Sandnes, Håvard Ulvestad, Filip Eidsvåg og Sverre Bersås pratet om de mange mulighetene. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Midlene fra banken gjør det mulig å sette i gang planleggingen.

– Fram til sommeren er det mye som skal landes. Dette betyr at vi kan hente inn arkitekter og få på plass en finansieringsplan, sier Eidsvåg som er overveldet over responsen prosjektet har fått på kort tid.

– Dette er mye større enn å lage et ungdomshus. Dette er en bred ungdomssatsing, som jeg tror har vært etterlengta. Så det er gledelig å se at så mange engasjerer seg.

Raskt på ballen

Bankene på sin side forteller at prosjektet på mange måter er helt i tråd med deres visjon om å gi tilbake til samfunnet.

– Det rørte ved sjela for å si det sånn. Det å bidra til å hjelpe ungdom som faller utenfor er viktig, sier bedriftsrådgiver Nina Reiten Dahle i Sparebank 1 SMN Åndalsnes.

– Dette er kjempesentralt i det å gi tilbake til samfunnet, så vi var ikke i tvil om at vi ville bidra, sier Håvard Ulvestad, avdelingssjef Romsdalsbanken Åndalsnes.

– På veldig kort tid har det blitt en bred oppslutning og vi opplever at hele kommunen, også bygdene, slutter opp om dette prosjektet. Derfor ble det veldig interessant for oss å bli med, sier Sverre Bersås, seniorrådgiver næringsliv Sparebanken Møre Åndalsnes.

De peker også på stå-på-viljen og engasjementet til Filip Eidsvåg som en viktig faktor.

– Man kjenner det på hele rommet at du drar lasset i riktig retning og det gjør at vi vil bidra, sier Dahle og ser bort på Filip Eidsvåg.

– Det er viktig for oss at det er noen som tør å stikke seg frem og stå i det.

Går i gang

Nå begynner ballen for alvor å rulle, og Eidsvåg er klar for å brette opp ermene og komme i gang. Med midlene fra bankene og kommunen har han et håp om å få på plass en plan som vil gjøre det enklere å få prosjektet realisert.

– Det er utrolig fint å se at bankene ville bli med så fort, sier Eidsvåg som håper enda flere vil slenge seg med og bidra.