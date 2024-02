Filip Eidsvåg er tilsatt i 20 prosent prosjektstilling i kulturadministrasjonen ut 2024. Han skal være både sekretær for ungdomsrådet i Rauma, samt jobbe fram et ungdomssted med midler innvilget fra kommunestyret.

– Jeg ønsker å videreføre det vi har startet med «Det Umulige Prosjektet» til å bli «Det Umulige Huset». Det er ingen hemmelighet at jeg har store planer. Jeg tenker at dette skal bli helt sinnsykt bra og jeg har noen konkrete ting på blokka, sier Filip Eidsvåg til ÅA.

Starthjelp

Tanken bak dette, er å etablere et sted som legger til rette for egenorganisert aktivitet på ungdommene sine premisser, med gode rammer og hjelp fra voksne.

– Utfordringen er at vi skal gjøre noe for ungdommen, hvor det eneste de har til felles, er at de er på samme alder. Det er veldig vanskelig å si hva ungdommen vil ha, og spør du dem, så kan du bare få et skuldertrekk til svar, sier han og fortsetter:

– Ungdommen trenger starthjelp og de må dyttes i gang. Hvis dette skal funke, så må det være på deres premisser og initiativ.

Eidsvåg forteller at han vil hente erfaringer fra «Det Umulige Prosjektet», inn i dette arbeidet.

– Det krever en del for å få de på banen, men om vi får dem tent og interessert, så er det helt vanvittig hva som er mulig å få til.

I tillegg til denne prosjektstillingen, er han også lærer på Åndalsnes ungdomsskole.

– Det vi ser der, er at mange elever maser om å få være på musikkrommet etter skoletid. At man har et rom hvor man kan komme å gå som de vil, vil være en suksessfaktor oppi dette. Å ha en møteplass hvor du kan møtes å gjøre ingenting, sammen med andre, er viktig, sier han.

Skal på befaring

Hans første oppgave blir nå å skulle overbevise politikerne på en Robek-kommune og næringslivet, om at man skal «gunne» på og gjøre dette skikkelig bra.

– Det må til for at ungdommen skal skjønne at vi satser på dem. Vi skal gjøre dette skikkelig og jeg mener dette vil være en super investering for kommunen og næringslivet. Målet med dette er at ungdommen i Rauma skal ha det bra, sier han.

Eidsvåg forteller at de har en del aktuelle plasser i tankene og som de skal på befaring på. Men hvor, det vil han ikke røpe ennå.

– Så fort vi får landet lokale, så skal ungdommene inn å lage plassen. Nå har vi momentum og nå har vi sjansen til å gjennomføre dette skikkelig. Det kommer til å koste penger og det er selvfølgelig en utfordring. Men den viljen vi ser i Rauma, med kommunen og næringslivet, gjør at jeg er skikkelig optimist på at dette skal gå, sier han.

Prosessen er i gang

Å se ungdommen være tent og at engasjementet bobler over, er noe Eidsvåg gleder seg stort over.

– Jeg har sett mange eksempler på det og det gjør meg skikkelig gira og glad. Noen ganger blir man slått i bakken av hva de leverer, sier han.

Uka som kommer vil det være mye som skjer. Han skal møte ungdomsrådet for første gang og det skal være et møte på onsdag, hvor politikere og næringslivet er til stede.

Parallelt som de jobber med å finne et egnet lokale, skal de også jobbe med innholdet. «Det Umulige Prosjektet» skal videreføres.

– Hvordan blir prosessen videre?

– Vi har satt ned ei arbeidsgruppe, som skal jobbe med dette. Men det er umulig å si noe om når vi kan ha lokalet oppe å gå. Vi må innse i prosessen at vi kommer til å møte på mange utfordringer før vi er i mål. Det er derfor vi må ha full fart nå og det blir min jobb, sier han.