5. mars skrev ÅA at Kim Hugo Nyheim, til daglig rektor i Isfjorden, hadde gått inn som konstituert skolesjef i Rauma kommune, i påvente av en ny permanent toppleder.

– Noen må ta den stillinga mens prosessen pågår. Jeg vurderte det og syns det virket spennende, kommenterte Nyheim da, og la til at det er «sannsynlig at jeg kommer til å søke».

Den offentlige søkerlista viser imidlertid at Isfjorden skole-rektoren ikke valgte å søke som skolesjef. Han vil heller bli der han er i dag.

Ingen forpliktelse

– Jeg fikk et spørsmål fra konstituert kommunedirektør om å hjelpe til med det mest nødvendige innenfor skolesjefens ansvarsområde i en kort periode fra 20. mars, og det valgte jeg å takke ja til. Men det lå heller ingen forpliktelse i tilbudet om at jeg burde/måtte søke som skolesjef, og vurderingen min til slutt hadde ingenting med dette å gjøre, skriver han i en mail til lokalavisa.

– Jeg fulgte magefølelsen. Jeg brukte påskeferien til å vurdere saken, og kjente at jeg aller helst vil fortsette som rektor ved Isfjorden skole.

På spørsmåla om hvordan arbeidsdagene som midlertidig skolesjef har vært, svarer Nyheim at både arbeidsoppgaver og de personene han har møtt underveis har stått til forventningene.

– Det er svært mange dyktige ansatte i kommunen, og det er svært mange spennende arbeidsoppgaver som ligger til stillingen og til saksområdet, kommenterer han og legger til:

– (Og) dagene fram til nå har i stor grad bekreftet det jeg allerede visste: Det er mer travelt med to jobber enn en jobb.

– Så det at du ikke valgte å søke har ingenting med andre, fremtidig jobber eller ambisjoner?

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke har andre planer framover, og at jeg så langt jeg kan se blir værende i Isfjorden. Så kan jeg bekrefte at jeg gir full gass for Isfjorden skole og for Rauma kommune.