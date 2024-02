Slagsmålet utenfor Nabo’n Pub i Åndalsnes sentrum, natt til søndag 18. februar, hvor fire belgiske soldater på militær vintertrening i Rauma ble pågrepet, har nådd både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale medier de siste timene.

ÅA har vært i kontakt med HV 11-sjefen, gårdeier og pubdriver på Nabo’n, samt flere vitner, som har gitt sin versjon av saken. Nå går Politiet i Møre og Romsdal ut med en ny oppdatering, hvor det fremkommer at de belgiske soldatene siktes for kroppsskade.

– Natt til søndag ble fire belgiske soldater pågrepet og siktet for kroppsskade etter et slagsmål utenfor Nabo'n Pub på Åndalsnes, står det i presseskrivet.

– Møre og Romsdal politidistrikt har i dag hatt et møte med det norske Forsvaret og belgisk militærpoliti, og det er avklart at i initialfasen etterforskes denne voldshendelsen som en ordinær straffesak. Spørsmålet om jurisdiksjon, altså hvor saken videre skal etterforskes og eventuelt iretteføres, vil bli tatt stilling til på et senere tidspunkt.

Saken fremstår per nå som veldig uoversiktlig, meddeler politiet.

– Så langt har politiet vært i kontakt med fire personer som har fått status som fornærmet. Vi vil i den videre etterforskningen jobbe med å få oversikt over hva som har skjedd.

De fire personene er alle norske sivile, bekrefter jourhavende jurist Lena Romestrand.

– Fire personer som er pågrepet vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen med tilstedeværelse av belgisk militærpoliti. Politiet har også gjennomført avhør av flere vitner og fornærmede.

Politiadvokat Romestrand sier til ÅA at vedkommende som ble fraktet fra stedet natt til søndag, bevisstløs, ikke skal ha fått livstruende skader.

– Vi har ikke helt oversikt på skadegraden til alle de fornærmede, men det er av såpass alvorlig grad at vi har kunnet sikte dem for kroppsskade. Personen som ble tatt hånd om og fraktet til sykehuset er fortsatt der, men utenfor livsfare, sier hun.