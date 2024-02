Natt til søndag ble hun og kollegaen vitne til flere slåsskamper utenfor utestedet i Åndalsnes sentrum. Senere på natta ble fire belgiske soldater pågrepet etter en voldshendelse og én person bosatt på Åndalsnes, ble sendt til Molde sykehus.

Puben var full av både soldater og lokale gjennom kvelden, og det skal ha vært god stemning.

– Det var veldig god stemning hele kvelden og det var helt fullt oppe i baren. Det var veldig artig egentlig, forteller Nerland.

Men kort tid etter at musikken ble slått av og lysene skrudd på i 02.10-tiden, smalt det.

– Folk begynte å gå ut og baren tømte seg. Det var da jeg gikk for å rydde noen bord at jeg la merke til at folk sprang på utsiden av puben.

Flere slåsskamper

Da barsjefen gikk ut for å se, oppdaget hun at flere «gjenger» hadde begynt å slåss.

– Jeg gikk inn igjen og ringte politiet med en gang. Jeg tror klokka var rundt 02.15 da jeg ringte, sier hun.

Jovie Nerland viser hvor slåsskampene var. Det skal ha vært flere konfrontasjoner spredt på utsiden av puben og oppover mot Romsdal Mat. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Jovie og kollegaen forsøkte å roe situasjonen med å dra folk fra hverandre, men forsto raskt at de ikke strakk til. I stedet prøvde de å få folk som var skadet eller ikke var involvert i slåsskampen, inn i puben igjen.

– Baren ble et tilfluktsted hvor vi tørka blod og la på is. Vi hjalp de vi kunne inn på puben, forteller hun.

– Hvordan opplevdes situasjonen?

– Det var en ekkel situasjon, men vi fikk ringt politiet med en gang. Jeg føler vi gjorde det vi kunne og hadde så god kontroll det gikk an å ha i den situasjonen.

– Brukte litt tid

Slåssingen skal ha dabbet litt av i tide til at politiet kom. Nøyaktig når politiet kom til stedet vet ikke Jovie.

– De brukte litt tid, men jeg tror nok de kom så fort de kunne. Om det var ti minutter eller en halvtime senere er vanskelig å si. Tid blir litt rart i alt dette her.

– Føltes det ubehagelig?

– Jeg følte aldri at vi var i fare. Vi holdt oss rolige, tenkte ganske klart og forsøkte å få oversikt over det som skjedde.

Barsjefen sier at slåssing ikke er uvanlig og at de har taklet slike situasjoner før, men ikke av samme omfang. Nøyaktig hvor mange som var involvert i hendelsene syns hun det er vanskelig å anslå, men det opplevdes som flere slåsskamper.

– Det var spredt knuffing. Vi vet ikke hvor alvorlige de ulike hendelsene var, men noen av dem hadde mye blod.

VG estimerer at det var 20–30 involverte i slåsskampene.

Blodflekker flere steder

På utsiden av puben helt opp forbi Romsdal Mat var det flere blodflekker på bakken. Noen større enn andre.

Slåssingen var spredt flere steder utenfor puben og oppover gata. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Jovie Nerland oppdaget flere blodflekker på veien hjem etter at baren var stengt. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Etter at politiet hadde vært der og folk hadde reist hjem, ble Jovie og kollegaen værende igjen for en prat om det som hadde skjedd, før de ryddet opp og stengte.

– Jeg var vel hjemme i 05.30-tiden, forteller hun.

Lite søvn

Siden har telefonen ringt i ett. Da ÅA møtte henne i 11-tiden søndag, kom hun fra politiavhør.

– Jeg rakk ikke mye søvn før telefonen begynte å ringe.

– Kjenner du noe redsel i forbindelse med å gå på jobb igjen?

– Nei, jeg kjenner ikke på det. Det har vært slåsskamper før og jeg føler vi takler det bedre for hver gang.

Hun understreker at Nabo’n Pub tar fullstendig avstand fra slåssing.

– Vi får ta en vurdering på om vi skal la Belgierne komme tilbake eller ikke. For oss er det viktig at dette ikke skal ødelegge for de lokale som bruker oss. Alle skal føle seg trygge her, avslutter hun.