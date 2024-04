Skrevet av Vidar Torheim, administrerende direktør Hero Norge AS

Vi har registrert at det er et stort engasjement knyttet til dispensasjonssøknaden i henhold til vårt mulig kjøp og framtidig mottaksetablering på hotellet.

Som driftsoperatør gjennom 37 år over hele landet har vi god erfaring med mottaksdrift som nabo av boligfelt og barnehager. Og det går bra. Undertegnede har jobbet med mottaksdrift i over 20 år. Basert på den erfaringen, tør vi hevde at foreldre og deres barn ikke har noe grunnlag for bekymring. Vi har i flere tilfeller selv drevet barnehager inne på mottaksområdet, også med mange etniske norske barn som brukere av barnehagene. Videre kan det opplyses om at en stor del av de som kommer til Norge, er enslige mødre og familier med små barn.

Når anlegg for mottaksdrift velges, handler det ofte om tilgjengelige lokaler. Det kan ramses opp en rekke plasser hvor mottak driftes gjennom mange år med boliger som nærmeste naboer. Det vurderes ikke som en risikofaktor. Det stemmer at det kan komme personer som har en ballast med seg som krever ekstra oppmerksomhet og oppfølging. I slike saker har UDI etablert flere andre type mottak som har en spesialkompetanse og egen tilpasset oppfølging for disse beboerne. Isfjorden er ikke et slikt spesialmottak.

Som driftsoperatør for mottak har vi selvsagt et ønske om et best mulig forhold til lokalsamfunn og naboer, noe vi legger til rette for gjennom informasjonsmøter og samarbeid med lokale lag og foreninger. De aller fleste som kommer får opphold i Norge og skal bli en del av samfunnet. Når vi rekrutterer så gjør vi det primært lokalt. Til dette mottaket vil det være over 20 årsverk direkte knyttet til driften, som for øvrig vil ha bemanning 24/7. Mange av stillingene har kompetansekrav og det jobbes ut fra strukturerte oppgaver og krav.

I avisen leser vi at det er uro knyttet til manglende fysisk skille mellom barnehagen og mottaket. Dersom det er et ønske om et gjerde til dette formål, vil vi kunne påta oss å løse det. Alle mottak har dugnader knyttet til forskjellig gjøremål. Et av disse er rake- og ryddedager, det skal se ordentlig ut rundt mottakene og nærområdet. Mottaksbeboerne er ofte deltakende i lokalsamfunnets dugnadsarbeid. Dette organiseres gjennom beboernes samarbeidsråd, og deres ønske om å bidra til fellesskapet opplever vi stadig som levende.

Det er forståelig at det stilles spørsmål og at naboer er usikre på hvordan dette blir framover dersom en etablering skjer. Hero kan love at vi skal ta naboene på alvor og at beboerne og de som jobber på mottaket vil gjøre en innsats for at dette skal gå bra. Vi tar gjerne initiativ til et informasjonsmøte når vi vet om vi får tildelt drift. Tildeling er planlagt medio mai.