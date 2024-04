Skrevet av kommunestyregruppa i Rauma Frp

På torsdag blir det avgjort.

Om det blir midlertidig asylmottak i Isfjorden med 150 plasser, pluss 25 plasser for enslige mindreårige 15-28 år.

Når dispensasjon er gitt, er Rauma Kommune sin påvirkningsmulighet over, da er dialogen mellom IMDI og Hero.

Det har vært antydet av ordfører at det var et godt samarbeid sist gang det var et åpent asylmottak i Isfjorden. Sånn undertegnede oppfattet det, så var det å lese mellom linjene, lite konflikt.

Dette er i så fall ikke korrekt. Det var dessverre jevnlige utrykninger med politi, sporadisk med ambulanse og mange opplevde tyverier ved sine boliger.

Når det er sagt, så lå dette asylmottaket utenfor tettbebygd strøk og man håndterte det forholdsvis greit.

Det var å lese i Åndalsnes avis at Jørgen Aukrust påpeker at «vi har plikt til å hjelpe». Det er helt korrekt.

De folkevalgte bør kjenne på en plikt å til å sørge for trygghet til innbyggerne i kommunen.

Det er innbyggerne som er ressursen i kommunen og man skal strekke seg langt for at tryggheten skal være en robust grunnpilar i lokal samfunnet.

Det er nettopp tryggheten som er juvelen i det Norske samfunn og tryggheten er det nest viktigste, etter basale behov som mat og drikke.

Det å være trygg i et nærmiljø er svært viktig, for det er her vi har rammene våre. Jeg håper og tror de folkevalgte er seg bevisst på at Rauma skal være et godt sted å være.

Det hviler et voldsomt til ansvar på oss folkevalgte hvis et asylmottak skulle bli vedtatt og lagt til nevnte bygg.

Spesielt fordi man ville se bort fra de lokale innbyggerne sin rett til trygghet og samtidig bagatellisere de utfordringer som måtte dukke opp.

Dette handler ikke om fremmedfiendtlighet, eller manglende lyst til å hjelpe, det har Raumaværinger tidligere vist.

Det handler om fornuft og politikernes interesse for å ivareta sine egne innbyggere og eventuelt arbeide for andre lokaliteter, enn det som er skissert.

Partiet SV sitter i førersetet i denne perioden og med visshet om at solidaritet skal stå i høysetet, så håper og tror vi de og resten av kommunestyret forstår det solidariske ansvaret de har for sine innbyggere i Isfjorden og Rauma.

Vi i Rauma FrP har vært klokkeklare fra dag 1 om hva vårt standpunkt i denne saken er, og for oss går hensynet til egne innbyggere foran alt annet.

Vi lytter til dere som er bekymra, vi tenker på barna og familiene i nærområdet, og mener at her må vi sette foten ned.