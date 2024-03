Skrevet av Lars Andreas Scheide Vartdal, Rauma Frp

Mange av veiene kommunen har ansvar for, er ekstremt dårlig vedlikeholdt. Det er dårlig asfalt, dype hull og slitt veiskulder. Rønningsvegen i Isfjorden er ett eksempel på en slik vei.

Biler må kjøre sikk sakk for å unngå store hull, og fokuset kan fort gå over på å unngå disse hullene, i stedet for å følge med på ting som barn langs veien eller andre biler.

Slike veier er trafikkfarlig og kan i tillegg føre til skade på biler.

Hvorfor er ikke veivedlikehold høyere prioritert?

Hva vil ordføreren gjøre for å minske etterslepet på vedlikehold av de kommunale veiene?