De siste dagene har den verdenskjente DJ-en og produsenten Alan Walker tilbrakt i Rauma. Bakgrunnen for besøket er en videoinnspilling av låta «Who I am».

– Vi er veldig fornøyde med turen. Rauma og Nesaksla har et mektig landskap og det er utrolig pent, skriver Alan Walker i en e-post til ÅA.

Ville ha utsikten på kamera

Artistene Peder Elias og Putrin Ariani var også med til Åndalsnes. De har vokal på den nye låta.

– Hva er grunnen til at dere valgte å filme her i Rauma? Hvor mye research ligger bak?

– Vi var på utkikk etter en location som skrek Norge og vakker vinternatur. Så grunnen er rett og slett at det er så vakkert. Det er alltid en risk å filme utendørs på vinteren, men vi hadde utrolig lyst å få denne utsikten på kamera. Så vi er veldig glad for at vi fikk det til, kommenterer DJ-en.

På spørsmål om hva de har gjort og hva de er spilt inn, er Walker ordknapp.

– Når kan vi se resultatet?

– Det har premiere på YouTube 24. februar, sier han.

Resultatet av innspillingen vil komme på YouTube 24. februar. Foto: Mads Neset (MER)

Fikk kjenne på naturkreftene

– Hvordan var opplevelsen av å ta gondolen opp til toppen av Nesaksla og se det som møtte dere på toppen?

– Det var helt utrolig. Vi hadde jo en «bomtur» på mandag, da det var altfor mye vind. Men det var jo en opplevelse i seg selv. Spesielt for Putri å få kjenne på naturkreftene, skriver han.

Han sier at de alle tre vil gjerne komme tilbake til Åndalsnes.

– Men kanskje når det er litt mindre vær!