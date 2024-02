Ingeborg Synstnes Hole (16) reiste hjem fra Trondheim i helga som fersk NM-vinner og med tre av tre mulige seire i bagasjen.

– Å våkne opp i dag var utrolig deilig. Det kunne ikke gått så mye bedre i helga og jeg er veldig fornøyd, sier 16-åringen til ÅA dagen derpå.

Første NM-tittel

Norgescupen ble arrangert på Granåsen, i VM-løypene for neste års ski-VM.

Det var fredag at ÅIF-utøveren ble NM-mester, i sprint.

I prologen ble hun nummer sju i sin klasse, K17. I kvartfinalen, vant hun sitt heat ganske overlegent. I semifinalen endte hun på 3. plass og var dermed én av fem i heatet som gikk videre til finalen.

I finalen vant hun knepent foran Mia Fergestad og Maria Wergeland. Dermed kan 16-åringen smykke seg med tittelen junior norgesmester i sprint.

– Jeg hadde ikke forventet å ta gull på den øvelsen. Jeg viste ikke helt hva jeg skulle forvente, sier Ingeborg.

– Hvordan var følelsen før start?

– Jeg var veldig nervøs før start, men etter prologen gikk det gradvis bedre. Siden jeg kom på 3. plass i semifinalen, så startet jeg bakerst. Det var litt stressende, sier hun.

Frem til siste nedoverbakke i finalen, lå hun som nummer fem. På oppløpet var det tett og de fire beste kom i mål på under ett sekund.

– Vi fire lå i hvert vårt spor på oppløpet og det var vanskelig å få med seg hvem som var først, sier hun.

– Da du ble ropt opp som vinner, hvordan var følelsen da?

– Først og fremst ble jeg veldig overrasket. Det var skikkelig morsomt. Jeg har slitt i sprint tidligere, så det var ekstra morsomt å lykkes nå, sier Ingeborg.

Dette var hennes første NM-tittel i langrenn.

– Vil jobbe for å bli bedre

Men det var ikke bare sprinten som ble en opptur for skitalentet. Lørdag var det duket for klassisk intervallstart, totalt på fem kilometer for Ingeborg og resten i K17-klassen.

I løypene var hun nok en gang overlegen og vant med over ti sekunder til nummer to og 24 sekunder til nummer tre.

– Jeg startet sist, 15 sekunder bak hun som ble nummer to. Så jeg hadde alltid en rygg å se opp til hele rennet og jeg viste også hvordan jeg lå an, sier hun.

Søndag var det 7,5 kilometer fellesstart i fristil. Også her ble det en overlegen seier. Med over et halvminutt til nummer to og tre, gikk hun i ensom majestet over mållinja på skistadion i Granåsen.

Ingeborg og Lucas Tokle Avanu. Han hadde også ei kjempefin helg i Trondheim, med flere gode plasseringer. Foto: Privat

– Jeg var veldig nervøs før start, for jeg er ikke vant til å gå i store felt. Så jeg var veldig spent på hvordan det ville gå, sier hun og fortsetter:

– Det føltes bra ut underveis, så jeg måtte bare ta sjansen å rykke fra etter én kilometer.

– At du gjør det så bra, hva gjør det med din motivasjon?

– Det er klart at det er en stor motivasjon og det gjør at jeg har fortsatt lyst å jobbe mot å bli enda bedre, sier hun.

Håper på nordisk uttak

Allerede til helga er hun klar for nye renn. Da er det kretsrenn i Osmarka. Neste Norgescup er om to helger, i Nybygda. Da er det også junior-NM på distanse.

– Jeg har et mål om å hevde meg der også, sier 16-åringen.

– Du fikk også teste neste års VM-løyper, hvordan vil du beskrive de?

– Det var tunge løyper med mye bakker. Det er kanskje en av de bratteste løypene jeg har gått i. Men så liker jeg det også når det blir mye bakker, bratt og seigt, sier hun.

De to beste sammenlagt fra helgas Norgescup og en tidligere runde på Gålå, blir tatt ut til nordisk.

– Jeg har et lite håp om å få delta der. Det blir i så fall det store målet for skisesongen, sier hun.

NM-gullet på sprint er hennes første NM-tittel i langrennssporet. Foto: Privat

Talent

16-åringen er ikke bare et talent med ski på beina; hun har også ganske mye å vise til når det kommer til løping.

– Foreløpig prøver jeg å satse i begge idretter. Det blir mye ski på vinteren og løping på sommeren. Det går veldig fint å kombinere de to idrettene, sier hun.

– Men snart må jeg sikkert ta et valg. Hva jeg lander på, vet jeg ikke helt enda. Jeg føler at jeg utvikler meg mye som utøver når jeg holder på med ulike idretter og det ser jeg på som en fordel, sier hun.