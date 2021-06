Duket for sesongstart: – Det kribler i føttene etter å komme i gang

Sport

Dette er andre sesongen klubbene Åndalsnes IF, Måndalen IL, Langfjorden IL og Isfjorden IL samarbeider om et G19 lag. Trener Per Atle Lie forteller at det er viktig å ha et tilbud til de eldste.

– Det er veldig todelt slik situasjonen er nå, siden de over 20 år ikke får trene med kontakt. Det er veldig mange som spiller på juniorlaget som også spiller for A-laget. Jeg vil påstå at vi har et veldig sterkt juniorlag og jeg håper de over 20 snart vil få grønt lys til å kunne trene og å spille kamper som normalt, sier han.

– Vi skal bite godt i fra oss

Juniorlaget har godt over 20 spillere i stallen. Lie er tydelig på at de trenger alle spillerne, for til høsten så er det neon som vil slutte og som eventuelt reiser fra Rauma for å studere og liknende.

– Vi har trent for fullt siden nyttår. Men vi har hatt noen opphold da det var smitte i kommunen og da kjørte vi egentrening. Vi ville ikke ta noen sjanser. Men ellers har vi holdt det gående tre-fire ganger i uka og de har fått trent veldig godt, sier han.

De har fått behold store deler av stammen som var med i fjor. To-tre er blitt for gamle til å være med. I tillegg er det kommet opp en del fra guttelaget som er første års junior.

Juniorlaget møter Rival borte i sesongens første seriekamp.

– Vi gleder oss enormt mye til å kunne spille kamper som betyr noe igjen. Det kribler veldig etter å komme i gang. Vi er godt rustet til å kjempe om poeng. Vi skal bite godt i fra oss, sier treneren.

Videre skryter han av spillerne og hvordan de har håndtert denne situasjonen.

– Vi har hatt noen runder hvor vi har pratet med dem. Men de har taklet situasjonen overraskende bra og de aller fleste møter opp til hver trening. Mange kunne ha mistet motivasjonen, men de har klart seg bra. De er en veldig fin gjeng, sier han.

Vil vinne avdelingen

Jonas Frisvold (18) og Christer Nygård Heen (18) er begge gira på å endelig få spille kamper igjen.

– Dette har vi ventet lenge på. Det blir artig å spille en kamp som betyr noe og ikke bare treningskamper, sier de til Åndalsnes Avis.

De forteller at det har vært en annerledes fotballsesong, men de påpeker at det ikke har vært så ille for de under 20.

– Vi har trossalt fått trene med kontakt. Det har vært verre for de som er over 20. Men det har vært kjedelig å trene så lenge uten å spille kamper, men nå skal vi endelig i aksjon, sier de.

– Hvordan vil du oppsummere formen deres?

– Formen er bra. Vi har fått trent mye og bra og noe må vi få ut av all treningen vi har lagt ned siden nyttår, sier de.

– Hvordan har det vært å motivere dere som spillergruppe?

– Det viktigste er at det har vært artig når vi har holdt på. Også vet vi at det vil bli kamper til slutt, så vi har brukt det som motivasjon. Også har vi et veldig fint samhold i gruppa og det har vært veldig viktig å få på plass et samarbeidslag som dette, sier de og legger til:

– Målet er å vinne avdelingen vi spiller i, sier de.