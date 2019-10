ÅIF klarte uavgjort, avhengig av andre for å berge plassen

Sport

ÅIF var nødt til å vinne for å beholde plassen i 4. divisjon. Med uavgjort ender de tredje sist på tabellen. Nå er ÅIF avhengig av at Træff beholder plassen i 3. divisjon og/eller at KBK2 rykker opp fra 5. divisjon. Dette blir ikke avgjort før om to-tre uker.