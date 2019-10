Åndalsnes-jentene imponerer i kretslagsturnering på Hamar

Sport

Lørdag kveld var Erle Aandal, Iben Fjørtoft Aak. Line Haugland og Stine Brekken som for øvrig spiller for Molde Fotballklubb nå, klare for semifinale på søndag i den prestisjefylte turneringen. Det ble på lørdag 2-1-seier over både Trøndelag og Indre Østland. Det ble walk over i den tredje kampen ettersom Buskerud trakk seg. Med full pott ble det puljeseier og Rauma-kvartetten er sentrale på et lag som imponerte spillemessig. Innsatsen er det heller ikke noe å si på.