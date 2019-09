Uavgjort mot Malmefjorden: - Vårt fokus nå er å berge plassen i 4. divisjon

Sport

Fredag kveld tok ÅIF-herrene imot Malmefjorden hjemme på Øran stadion. Malmefjorden ligger noen hakk over ÅIF på tabellen, og ÅIF hadde svært lyst på tre poeng i denne kampen:

Det var ÅIF som fikk det første målet. Edvin Paulo Da Silva Sæther satte ballen i nettet etter 21 minutters spill. Men ledelsen var kortvarig, for bare et snaut minutt senere utliknet Malmefjordens Bjørn Andre Monsen.

Like før pause gikk ÅIF opp i ledelsen igjen. Da var det Andreas Solevågseide Helle som scoret. 2-1 til hjemmelaget ble status til pause.

Tidlig i andre omgang utliknet Malmefjorden igjen, ved Mati Rachowski. 2-2 ble sluttresultatet på Øran. Magnus Drag Lysø fra Rørvik IL dømte kampen.

- Ønsket tre poeng

- Jeg hadde ønsket meg tre poeng i denne kampen, og vi hadde alle muligheter til å få det også. Vi var i ledelsen to ganger. Men på slutten av kampen gikk spillet i alle retninger, så sånn sett var vi litt heldige som berget uavgjort. Det kunne fort blitt tap, forteller trener Kim Hugo Nyheim.

Han forteller at laget mistet litt konsentrasjonen like etter den første scoringen.

- Det er ganske vanlig i fotball at man er høyt oppe etter scoring, og da blir man litt ukonsentert. Malmefjorden utliknet bare sekunder etter at vi hadde scoret første målet. Det er litt urutinert, forklarer han.

Nyheim forteller at mange av spillerne på laget nå er ute med skade eller annet fravær:

- Vi har en litt tynn tropp for tiden, så det den største utfordringen vår nå, sier han.

Møter Midsund

Neste kamp blir lørdag om en uke.

Da skal herrene møte Midsund på Midsund stadion.

- Vårt fokus nå er å berge plassen i 4. divisjon. Det kan være to eller tre lag som rykker ned, så hver kamp blir en cupfinale for oss nå. Vi har et forsprang på de to som ligger nederst på tabellen, men de vinner kamper de også, sier Nyheim.

Vant 5-1

I sjettedivisjon for herrer har alle Raumas tre lag spilt kamper i løpet av de siste dagene. Måndalen tapte 2-1 mot Eidsvåg på bortebane fredag kveld. Ole Kvernberg scoret målet for Måndalen.

Isfjorden/ÅIF 2 vant hele 5-1 over Bjørset på hjemmebane torsdag kveld. Samme kveld tapte Langfjorden/Skåla 2 0-4 mot tabelltoppen Hjelset-Kleive 2.

Førstkommende fredag møtes Måndalen og Isfjorden/Åndalsnes 2 til lokaloppgjør i Måndalen. De to lagene ligger på henholdsvis andreplass og tredjeplass på tabellen. Neste kamp for Langfjorden/Skåla 2 blir mot Vestnes Varfjell 2 førstkommende torsdag.