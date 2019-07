Leo Skiri Østigård trener med St. Pauli

Sport

St. Pauli la mandag ut et bilde på sin Twitter av Østigård i aksjon på trening med laget. De skriver videre at han vil spille i klubbens treningskamp mot SC Weiche Flensburg 08 tirsdag kveld.

Østigård er under kontrakt med Brighton. Han ble hentet til Premier League-klubben fra Molde i august 2018, men har ikke vært i nærheten av å få spille på a-laget. Før han signerte for den engelske klubben hadde han et vellykket låneopphold i Viking.

19-åringen har en rekke kamper for Norge på u-nivå og var kaptein for det norske laget som spilte U20-VM i sommer.

St. Pauli spiller på nivå to i Tyskland. Mats Møller Dæhli har spilt i klubben siden 2017. Etter en godt låneopphold i 2017/18-sesongen meldte den norske midtbanespilleren permanent overgang fra Freiburg.