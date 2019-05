ÅIF-spiller tatt ut på G14-landslaget

Sport

G16-landslagstrener Gunnar Halle, G15-landslagstrener Jan Peder Jalland og fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland, har nå tatt ut spillere til Equinor Talentleir i Porsgrunn i perioden 24. - 28. juni, skriver Norges Fotballforbund o en pressemelding.

På G16 og G15 er det tatt ut et landslag og et skyggelandslag, mens det på G14-nivå er tatt ut to sidestilte tropper.

- Noen er her for første gang, mens andre er på vei til sin tredje samling i Porsgrunn. Felles for alle er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut, og vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

- Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena. Forhåpentligvis gir en slik samling spillerne et ekstra «boost» og viktig læring som de tar med seg hjem i klubbhverdagen sin, sier Grøttland.

Her er 14-årsguttene som er kalt inn på samling:

G14 X

Jakob Tveit - Brann

Morgan Marvik - Viking

Sander Pettersen - Sarpsborg 08

Sander K. Østraat - Stord

Sondre Nor Midthjell - Eid

Tobias Vonheim Norbye - Alta

Eivind Helland - Fyllingsdalen

Ethan Amundsen-Day - Fredrikstad

Lidvin Berge Hestetun - Jotun

Thorbjørn Kristiansen - HamKam

Ørn Flø - Hødd

Benjamin Thoresen Faraas - Flisa

Edvin Olsen Austbø - Viking

Joel August Aas - Aurskog/Finstadbru

Christopher Kjensteberg - Lørenskog

Jonas Monsen - Sandnessjøen

Markus Haaland - Brann

Ali Qasemi - NBK

Antonio E. N Nusa - Stabæk

Kamba Kalala Tumba - Ørn-Horten

Sakariye Farah - Overhalla

G14 Y