Klasseforskjell da ÅIF møtte KBK2

Dermed er ÅIF tredje sist på tabellen.

Ifølge ÅIF-trener Kim Hugo Nyheim var laget hans fullt på høgde med vertene før pause.

- Vi hadde egentlig full kontroll. Det var 4-2 i sjanser til KBK2 i første omgang, og de scoret på en corner. Vi hadde noen store sjanser i andre omgang også, men de var hakket bedre enn oss til slutt. Det ble en liten klasseforskjell, erkjenner Nyheim.

Han sier at de tar med seg det positive; at de gjorde en bra første omgang.

- KBK har seks økter i uka. Når vi trener to ganger i uka, så er det ikke så rart at det blir en viss forskjell til slutt, sier Nyheim.

ÅIF har en tynn tropp og stilte med bare én utespiller på benken, i tillegg til ham sjøl.

- Når det røyner på, så klarer vi ikke å sprinte det som skal til. Det er klart at når vi stiller med en så tynn tropp, så skal det godt gjøres å stå imot.

Han håper at de skal få med flere spillere i de neste kampene.

- Vi må snart begynne å være over kneika, men vi har vært veldig få på kampene på vårsesongen, og få på trening også. Det går litt ut over samspillet. Og vi har hatt veldig uflaks med skader, reiser, sjukdom og arbeid. Vi føler oss nesten som et offshorelag, sier Nyheim.

Fredag får ÅIF besøk av Elnesvågen på Øran stadion.

- Da skal vi vise oss fra en helt annen side, lover treneren.

Han mener at de tre neste kampene vil definere ÅIFs vårsesong. Da har de Elnesvågen hjemme og deretter Surnadal og Malmefjorden borte.

- Det er ni viktige poeng, sier han.