De har skapt friidrettsmiljø på Nordsida

Sport

Som pådrivere for aktiviteten står Bjørn Arvid Dahle og Kjell Olav Strømsøyen. Siden oppstarten i fjor har de sørget for nye aktivitetstilbud i lokalmiljøet for barn i skolealder.

Se stor bildeserie fra Vågen Rundt 310 deltakere fordelt på 138 på ordinær stafett, 96 på skolestafetten, 62 på Mini Vågen Rundt og 14 på terrengløpet.

Oppslutningen tyder på at de så langt har lyktes.

– Det er andre året vi er organisert, og vi driver med allidrett. Vi kjører et opplegg med 1.–4. klasse som starter etter fotballsesongen, og så kjører vi det fram til mai. Når fotballsesongen starter igjen, fortsetter vi videre med øvelser med friidrett med hopp. løp og kast.

– I allidretten legger vi vekt på å utvikle egenskapene – først og fremst balanse og koordinasjon. Vi tenker prosess, og ikke resultat. Resultat kommer hvis vi gjør det andre bra, så det tenker vi ikke på. Det handler om leik og å ha det gøy.

I aldersspennet 1.–4. klasse har de vært oppe i et parogtjue deltakere. Og i 5.–7. klasse er det tre-fire fem deltakere fast. Total er det litt over 30 som er med, sier Strømsøyen.

Deltok i skolestafetten

Under Vågan Rundt deltok de i skolestafetten med flere lag.

– Hva er tilbakemeldinga fra de unge?

– Så lenge de møter opp og de synes det er gøy, så er vel det tilbakemelding god nok.

Strømsøyen skryter av makker Bjørn Arvid Dahle:

– Han er en pådriver. Han er veldig dyktig på sitt område og jeg kan jo litt med trening, så det er en bra miks, sier Strømsøyen.

- Gøy, men kaldt

Blant deltakerne i skolestafetten var Liv Nyhagen Clark (9). Hun er elev ved Vike friskule.

– Det var gøy og veldig kaldt.

– Hvordan gikk det til slutt?

– Det vet jeg ikke, svarer Liv, som ikke synes resultatet var så viktig.