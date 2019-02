Spennende i nest siste heimekamp

Sport

Det ble en spennende kamp på heimebane for Isfjorden/Åndalsnes på lørdag. 4.-divisjonslaget møtte Hødd, et lag som etter 13 spilte kamper ligger som nummer fire på tabellen, – fem poeng foran Isfjorden/Åndalsnes som har spilt én kamp mer. Det til tross, heimelaget klarte bite fra seg. Fra å ligge under 12–16 til pause, kjempet de seg til en tomålsseier 24–22. Sissel Kamsvåg ble toppscorer på laget med sju mål.

Dette var nest siste heimekamp for sesongen for Rauma-laget. Sesongen avsluttes nå i mars, med kamp mot Træff 2 og Hareid.