Fortsatt ignorerer folk skilting og varsellamper når det jobbes i anlegget.

– Nå har det gått så langt, at vi ikke lengre har noe valg.

Slik innleder Rauma skisenter sitt innlegg på sin Facebook-side, som ble publisert tirsdag kveld.

Stig Brudeseth, styreleder i Rauma skisenter, forteller at de nå har vurdert at de må være enda tydeligere rundt disse utfordringene.

– Det vil alltids være en diskusjon rundt åpningstid og utenfor løypene. Men akkurat nå har vi landet på dette, sier han til ÅA.

– Ingen skal skade seg

Med ukentlige hendelser, der folk ikke respekterer skilting og varsellamper når de jobber i anlegget, så må de nå gjøre ekstra tiltak.

Tiltaket er at det settes opp et nytt skilt, som skal settes opp flere steder rundt om i alpinanlegget, slik at alle skal bli varslet.

I skiltet kommer det frem at forbudet om å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid, gjelder hele alpinanlegget.

– Dette er et skilt som blir brukt i de fleste alpinanlegg, men som vi håpte vi skulle slippe å bruke, skriver de på Facebook.

Brudeseth sier at det var en hendelse forrige uke, som ble den siste dråpen.

– Hovedmålet er at ingen skal skade seg og at de ansatte, som jobber i anlegget etter stengetid, ikke skal gå rundt å engste seg, sier han.

Det er dette skiltet som nå settes opp rundt om i alpinanlegget i Skorgedalen. Foto: Privat

– Får ikke gjort mer

Dette er ikke første gangen skisenteret går ut på sine kanaler og sier ifra om hvor farlig det er å kjøre i anlegget når tråkkemaskinen er ute og arbeider i bakken med en spent vaier.

– Hvor frustrerende er det å se at folk ikke respekterer advarselen, selv om dere har sagt ifra utallige ganger?

– Det er veldig frustrerende. Vi gjør ikke dette av vrang vilje og det er faktisk livsfarlig, sier han.

Brudeseth sier at de er forberedt på at det kan oppstå diskusjoner rundt utmark og tilgang, samt om det er lov juridisk sett.

– Vi kan ikke passe på alle på alle plasser, men det er svært viktig at all forstår at fersel når vi arbeider i anlegget medfører livsfare, sier han.

Evaluering

Det gjenstår rundt en måned av sesongen. Da vil de evaluere dette tiltaket.

– Skiltet vil bli tatt ned når sesongen er over, sier han og fortsetter:

– Dette er noe stort sett alle skitrekk har problemer med, men det som er spesielt for oss, er at vi har helgeåpent. Men vi jobber også på ukedagene, men mange kan ha inntrykk av at vi ikke er her da, men det er vi, sier han.