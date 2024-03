– 1. februar begynte jeg i ny jobb som segmentansvarlig (salgssjef) for akvakultur i Ovun, med ansvar for satsinga mot oppdrettsnæringa, og trives veldig godt, forteller festivalsjef i RaumaRock, Sigurd Brevik.

Fram til for snaue to måneder siden, var han salgsansvarlig i Max Fritid.

– Den største forskjellen er produktet. I Max Fritid var vi grossister, nå er vi en produsent. Utover det er det så å si samme jobb. Det handler om å være synlig og aktiv, og ute blant folk.

Første helga i august går RaumaRock av stabelen for 22. gang.

Fra før er artister og band som D.D.E., Di Derre og Red hot med Knut Marius Djupvik i spissen, presentert. Men fremdeles er det to T.B.A. (to be announced) i programmet.

Brevik er hemmelighetsfull, inntil videre, men lover å ha mer å fortelle snart.

– Holder koken

– Vi kommer sannsynligvis til å lansere de to siste rett over påske, sier han.

– Er de to de største trekkplastrene?

– For noen kan de være det – men ikke nødvendigvis, sier festivalsjefen, og legger til at de per definisjon er fullbooket.

– RaumaRock-forberedelsene går sin vante gang. Vi har musikken under kontroll, og utover det fortsetter vi satsingen på heldagskonferansen på Eggen. Den er vi stolte av å ha på programmet.

Billettsalget er godt underveis, og styret og de frivillige gjør seg klare for en ny RaumaRock-helg på Åndalsnes.

– Vi holder koken, hele kjernegjengen, og gleder oss.

Som tidligere er det cirka 175 frivillige som får helga til å gå rundt. Og som i fjor blir det to scener, med utsalgsområdet på samme sted.

– Vi fikk vekk køa til salgsbodene, slik at den ikke krasjet med køa inn på festivalområdet, så den nye løsningen fungerte bra. Vi fikk til en litt «hvitere sone», hvor det var mulig å hvile ørene litt, og det fikk vi gode tilbakemeldinger på.