I sentrum (se bildet over) vil distribusjonen av avisa bli forsinket til klokka 10 på formiddagen de neste to ukene. Dette grunnet sykefravær blant de ansatte i Helt Hjem (Polaris Distribusjon), opplyser driftsansvarlig Ole Feiring.

– Vi har fortsatt rekrutteringsproblem på Åndalsnes, og er på utkikk etter noen som kan være tilkallingsvikar på våre ruter, skriver han i en mail til ÅA.

I første omgang trenger de noen på et kortvarig vikariat, fram til 22. desember. Deretter vil det være tilkallingsvikar etter behov.

– Merk postkassene

– Opplæring vil bli gitt på sentrumsruten og rute 50286 (se bildet under). Ruta i sentrum tar om lag 3 timer å kjøre (+/- 5 timer med ÅA), mens den andre er nærmere 2 timer (+/- 3 timer med ÅA). Så det kan kombineres med jobb på dagtid, meddeler Feiring.

– Vi ser etter noen som ikke er redd for hardt arbeid og noen som trives med å jobbe selvstendig, og å være lokalkjent er en stor fordel. Ellers vil jeg legge til at vikaren vår på rutene oppfordrer alle til å merke postkassene sine godt, også med husnummer, for å sikre at avisa kommer fram.