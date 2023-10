Lill Stella Høslom trives godt i butikken. Foto: Julie Bjørneboe Lie

For Lill Stella (54) ble butikken et viktig møtested: – Her får jeg påfyll

– Først nå i senere tid ser jeg hvor viktig butikken har vært for meg. Det har vært et sosialt møtested. Her får jeg påfyll, sier Lill Stella Høslom (54).