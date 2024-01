UDI har sagt opp avtalen om akuttinnkvartering med Maximgruppen AS i Isfjorden. Det kunne ÅA melde tirsdag ettermiddag.

De om lag 180 beboerne som er på mottaket nå, blir flyttet til ordinære mottaksplasser innen 29. februar. Det skriver rbnett.

Driftsoperatør, Kurt Oksnes, skriver i et brev som er tilgjengelig på kommunens postliste at de manglet tyngde og fagpersonell i staben, og at det har veid tungt for UDIs avgjørelse.

– Vi må erkjenne at vi tidligere ikke nådde opp fagmessig for drift av mottaket med manglende fagpersonell. Vi har forsøkt å rekruttere så mye lokalt som mulig, samt i egne nettverk med mer. Krav til kvalitet er høy fra UDI sin side, og leveransen som vi var forpliktet til ble ikke levert i tide da man hadde forsinkelse i prosessene, skriver Oksnes.

Alle de ansatte mister da jobben om 6 uker.

– I nedstengingen blir det slik at nesten 30 ansatte i tallet sies opp under en masseoppsigelse, med siste arbeidsdag i slutten av februar (og) nedstenging innen 1. mars 2024, skriver Oksnes. Dette ble de ansatte orienterte om 11. januar.

– Vi vil takke dyktige og flotte samarbeidspartnere samt takke for det gode samarbeidet vi har hatt i denne perioden med Rauma kommune. Vi takker også UDI for et godt og tett samarbeid i perioden, og vil igjen takke alle ansatte for den formidable innsatsen som de har lagt ned i dette arbeidet mottaket har vært i drift.