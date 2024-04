Politiet melder like etter klokka 18 om et trafikkuhell i Rauma.

Bilen unngikk akkurat å havne i fjøresteinene. Foto: Ottar Rydjord

(rbnett) – Enslig bil kjørt ut av vegen. Politi og ambulanse er på veg til stedet, skriver de i sin logg.

Stedet blir oppgitt å være på Langfjordstranda, som er mellom Åfarnes og Vistdal.

Klokka 18.45 har politiet akkurat kommet fram. Det var ei kvinne og en hund i bilen.

– Jeg har ikke full oversikt ennå, men det skal ikke dreie seg om personskade. Kvinna virket oppegående da vi snakket med henne, sier operasjonsleder Jens Dahl til Romsdals Budstikke.

Romsdals Budstikkes fotograf på stedet sier uhellet har skjedd på Langneset på Holm. Bilen ser ut til å være uskadd.

– Hun har hatt veldig flaks.

Bilen fortsatte over et jorde før den stoppet like før fjøresteinene.

Bilen kunne rygges tilbake på vegen.

– Fører av bilen er uskadd. Politiet oppretter sak, skriver politiet i en oppdatering klokka 19.