– Utviklingen er ikke forenelig med utviklingen i eget distrikt. Heller ikke for tjenesteenheten Vestnes og Rauma, skriver politioverbetjent Sindre Mittet ved Rauma og Vestnes politistasjon i en e-post til ÅA.

– Vi har heller beskjedne tall å vise til, fortsetter Mittet og kan samtidig opplyse at det i Rauma og Vestnes kun var fem registrerte hytteinnbrudd i perioden 2022/2023.

Politioverbetjent Sindre Mittet og politiet i Rauma og Vestnes mottar få anmeldelser på hytteinnbrudd. Foto: Jarl G. Sandholm

Kraftig økning

På landsbasis derimot viser tallene at det har vært ei kraftig økning i antall hytteinnbrudd. Ifølge forsikringsselskapet Fremtind har økningen vært på 26 prosent fra 2022 til 2023, og erstatningsutbetalingene har økt med 31 prosent på samme tid. Bransjetall fra Finans Norge viser også at det er stadig dyrere objekter som stjeles. Et hytteinnbrudd i fjor kostet i snitt 42.200 kroner.

Undersøkelser viser også at hyttetyver ikke er helt som andre tyver.

– Det varierer i hvor god tid tyvene tar seg. Ligger hytta helt for seg selv, hender det at kunder opplever at nesten alt av verdier er stjålet eller at tyvene faktisk har overnattet noen dager. Derfor er det lurt å sørge for at hytta ser bebodd ut før du reiser. Avtal gjerne også tilsyn av hytta med noen gode naboer, så hytta ikke står helt tom og usett over lengre tid, skriver skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind i ei pressemelding.

Mindre i fjellet

Ei forklaring på at det er så lite hytteinnbrudd i Rauma, kan være at de fleste hyttene her ligger i fjellet. En undersøkelse fra et annet forsikringsselskap, If, viser nemlig at det er kysthytter og hytter liggende i nærheten av motorveier som er mest utsatt.

Kommuner som Larvik, Kragerø, Fredrikstad, Bamble, Tjøme, Sandefjord, Asker, Sandnes, Kristiansand og Oslo er blant de mest populære for hyttetyver.

Undersøkelsene fra både Fremtind og If viser at dyre viner, sportsutstyr og kostbare redskaper ofte er det som forsvinner etter hytteinnbrudd. En økende standard på både hytter og det hytteeierne har inne i hyttene, er også en medvirkende årsak til at hytter er blitt et mer attraktivt mål for vinningskriminelle de siste årene. Dyr hjemmeelektronikk, som TV-er og stereoanlegg er derfor også noe som ofte blir stjålet fra hytter.