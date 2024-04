Alle fire varslene, som er sendt ut til dem det gjelder, har fått emnefeltet «Varsel om tilsyn/befaring» eller «Varsel om befaring». Stedene det er snakk om, er Tiglkåk og Villa Åndalsnes i Åndalsnes sentrum, Romsdal Lodge i Isfjorden og Gjerdset turistsenter i bygda med samme navn.

Bakgrunnen for tilsynene stammer – hvert fall delvis – fra en aldri så liten feide mellom Lars Kroken og kommunen vedrørende renovasjonsgebyrer på Setnes Feriesenter. Kroken mener kommunen feiltolker sitt eget regelverk, når han ilegges flere gebyrer enn han har antall utleiesteder.

– Kommunen hadde orientert seg på hjemmesiden vår og funnet ut at 25 renovasjonsgebyr var på sin plass og rett så rimelig, har Kroken uttalt i ÅA, og påpeker at antallet faktisk er 16 enheter.

– Hvis en går inn på hjemmesiden vår så har vi rom som har følgende nummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 11, 13, 21, 22, 23 og 24. Jeg tipper tallet 24 og ett hovedgebyr er grunnlaget for tallet.

Takker for tips

I en mailkorrespondanse med Rauma kommune, som har pågått over tid, skriver Kroken at han føler seg urettferdig behandlet, da han vet om andre, sammenliknbare utleiesteder i Rauma hvor praksisen også muligens burde sås tvil om.

Til det svarer kommunen:

– Vi takker for tips om andre eiendommer som kan være omfattet av gebyrplikt. Tipsene vil bli fulgt opp. Du nevner også at det kan finnes flere, og vi setter pris på om du vil sende en oversikt over disse også, skriver Rauma kommune, signert Dag Søvik.

Den kommentaren får Kroken til å stusse.

– Her har Dag Søvik vært overivrig og gått altfor langt. Vi takker for tips... I våre utallige e-poster vedrørende Rauma kommunes tolkning av RIR-kommunenes retningslinjer/forskrift for husholdningsrenovasjon, har jeg pekt på to eiendommer som er sammenlignbare med vår egen (...) for å få klarhet i hvordan Rauma kommune tolker forskriften. Det velger du å tolke som tips, repliserer han.

Dette brevet er datert 20. mars. 10. april går de fire varslene ut til utleiestedene kommunen nå skal besøke.

Undersøkelser

I disse står det som følger: