VVP 4.11: Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

Med henvisning til VVP 4.11 hadde ÅA ingen mistanke om at bildet var manipulert på tidspunktet det gikk i trykken. Hadde vi visst det, hadde vi ikke trykket det, men bedt om originalbildet vi senere er blitt gjort oppmerksomme på at finnes.

Emma Julie Bjørneset i Anunatak bekrefter overfor ÅA, da vi tar kontakt med henne lørdag formiddag klokka 11.29, at bildet som sto på nett 7. mars klokken 19.00 og på forsiden av papiravisa 8. mars er endret på.

– Cathrine Montero Moen (i blå genser øverst til venstre i det originale bildet) er fjernet fra bildet fordi hun ikke lenger jobber i Anunatak, sier Bjørneset til avisa på spørsmål om hvorfor hun er redigert vekk.

Vi har nå fjernet dette bildet fra saken på nett.

Dette skulle selvfølgelig blitt kvalitetssikret av oss, så igjen: vi beklager.

Beklagelsen vil komme i papiravisa tirsdag 12. mars.