STOLT: Richard Nergaard er stolt over hva de fikk til de første årene av den nye Åndalsnes Avis som hadde sin første utgave akkurat for 40 år siden – 1. september 1983. Foto: Evy Kavli

Bakteppet for 40 år siden: – Hang ikke med på utviklingen

Richard Nergaard var den aller første redaktøren i nye Åndalsnes Avis, for akkurat 40 år siden. Han husker godt bakteppet for at det ble en ny lokalavis den gangen.