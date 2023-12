David Olsvik (17) rykket opp fra nestleder til leder av Rauma ungdomsråd da et nytt skoleår startet i høst.

Han kom inn i ungdomsrådet i fjor og da ble han nestleder.

– Jeg synes det er veldig engasjerende å være med. Også er det artig å få lov til å være med å bestemme litt, sier 17-åringen til ÅA.

Vil ha gangbrua opp igjen

8. desember hadde ungdomsrådet møte, hvor de blant annet fikk en orientering om budsjettet og økonomistatus i kommunen.

– Vi i ungdomsrådet får penger fra kommunen til å bruke på ulike ting og aktiviteter til ungdommen, sier han.

– Har dere tenkt noe på hva dere ønsker å bruke pengene på?

– Vi har ikke snakket så mye om det, men vi vil arrangere noe for ungdommen, sier han.

– Ser du optimistisk på fremtiden, selv om det er krevende økonomisk i kommunen?

– Det er klart at man må se optimistisk på fremtiden, men når man har så mye gjeld, så er det ikke så mye man kan bruke på andre ting, sier han og fortsetter:

– En av mine hjertesaker er gangbrua på Kammen. Den ble revet ned da jeg gikk på ungdomsskolen og Kammen er en plass vi ungdommer bruker mye. Vi håper at den vil prioriteres. For oss er det viktig at den kommer opp, sier han.

Ungdomsrådet i Rauma. Ved forrige møte fikk de presentert budsjettet av Jimmy Steg. Lars Andreas Scheide Vartdal og Jeanette Desirée Orme er representanter fra kommunestyret i rådet og Marit Sigvaldsdatter Scheide er koordinator. Foto: privat

Talerør for ungdommen

Etter kommunevalget i høst, har det kommet inn flere ungdommer i kommunestyret. Det mener David er veldig viktig.

– De voksne tenker ikke på lik måte. Det er vi som er fremtiden og det er viktig at vi får være med å styre litt, sier han.

Ungdomsrådslederen sier at det også er viktig for dem å ha yngre folk i kommunestyret. Det gjør terskelen for å ta kontakt lavere.

– Å ha noen som representerer oss unge, er viktig. Også kan det være noen vi kjenner og da er det mindre skremmende å ta kontakt med dem, om det er noe vi vil fremme eller snakke om, sier han.

Fikk treffe andre

Ungdomsrådet består av to fra Måndalen, to fra Åfarnes, to fra Rauma videregående og to fra Åndalsnes ungdomsskole.

– Vi er en veldig fin gjeng, sier han.

Forrige uke var David og Karl Isak Sletten, som også sitter i ungdomsrådet, på seminar i Molde.

– Det var veldig kjekt! Her fikk vi møte andre representanter fra andre ungdomsråd og vi ble kjent med mange nye. Vi fikk også treffe elevorganisasjonen, sier han.

Selv går 17-åringen på Romsdal videregående skole i Molde. Han går yrkesfag i elektro og planen er at han skal ut i lærlingetid etter han er ferdig med dette andre året til sommeren.

– I høst var jeg på utplassering hos Romsdalsnett som energimontør. Det var ganske kjekt, sier han.