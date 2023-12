– Nissen kommer selv til å tømme den jevnlig, lover daglig leder i Åndalsnes Sentrum, Tone-Brit Sandsmark, mens hun viser frem den knallrøde postkassen med på skriften «Julenissens postkasse».

Sammen med kommunegartner Anne-Lise Larsen har Sandsmark fått opp en egen «julepaviljong» midt på rådhusplassen på Åndalsnes.

– Vi håper det kan bidra til at flere folk tar turen til sentrum og samtidig skape litt julestemning, sier de to damene.

Nissen har sin egen postkasse på rådhusplassen der alle som vil kan levere juleønskene sine. Foto: Jarl G. Sandholm

Godt samarbeid

Sandsmark og Larsen kan fortelle om et godt samarbeid mellom sentrumsforeningen og kommunen. Selv treffes de også ofte i arbeidstiden, som regel på Byggtorget der Sandsmark jobber i butikkavdelingen.

– Anne-Lise er jo ofte innom hos oss for handle forskjellig hun trenger i jobben, og da blir det som regel til at vi slår av en prat, forteller Sandsmark.

Dette var også utgangspunktet for at idéen om «julepaviljongen» oppsto.

– Vi har snakket litt om det ei stund, så til slutt sa jeg til Anne-Lise at, hvis du ordner paviljong og lys, så skal jeg ordne med nisse, forteller Sandsmark.

Anne-Lise Larsen har sørget for paviljong med lys, vedkubber og granbar. Foto: Jarl G. Sandholm

Ved-vegg

Larsen har også tatt oppgaven på alvor og her er tatt hensyn til både bærekraft og gjenbruk.

– I stedet for levegg så har vi laget en ved-vegg, forteller Larsen mens hun peker på den litt spesielle ramma rundt paviljongen, som består av vedkubber.

– Vedkubbene er fra et almetre og et bjørketre som er blitt hogd på Grytten gravlund. Når jula er over vil kubbene bli brukt som ved, tilføyer hun.

Sandsmark kan fortelle at også hun har tatt hensyn til gjenbruk når hun fikk ansvaret for å skaffe nisse.

– Den har jeg blant annet laget av gamle klær som sønnen min har hatt, forklarer hun.

Alle som tar selfie sammen med Nissen på paviljongen kan sende dem til ÅA. Bildene vil da bli publisert på vår nettavis og alle som sender inn blir med i trekningen av en premie. Husk å skriv hvem som er på bildet og hvem som sender inn. Bildene kan sendes på epost til redaksjon@andalsnes-avis.no. Merk eposten med «juleselfie».