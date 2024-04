Ordfører Yvonne Wold presiserer at helsehuset skal være et tilbud for de aller sykeste, de som trenger mest spesialisert kompetanse og pleie.

– Det gjelder også de utskrivningsklare pasientene. Tjenestene i bygget er tilpasset de som har de mest komplekse og sammensatte behovene. Det gjøres faglige og ikke politiske vurderinger av hvem som har behov for en plass der, og hvem som trenger og kan få tjenester på en annen måte. Vi må gi pleie og omsorg på rett nivå for å kunne hjelpe flest og best mulig, sier ordføreren i en e-post til ÅA.

Hun har fått de samme spørsmålene som Høyre-politiker Øyvind Hove og helse- og omsorgssjef Margrete Grinaker Berle, om hvorfor ikke helsehuset åpner opp og gir plass til de som trenger det.

– Kan det lønne seg å la pasienter vente på sykehuset, kontra å få de «hjem», og kan det lønne seg å sette de i en leilighet i stedet for på helsehuset? Er det noe regnestykke på dette?

– Slike beregninger har de folkevalgte i Rauma heldigvis aldri bedt om, og det er behov og lov, ikke regnestykker, som styrer hvilken hjelp folk får.

– Vi har gjort mye

– Hvordan er planen for å møte den økte andelen eldre i samfunnet når det gjelder helsehuset. Når skal huset eventuelt øke antall plasser?

– Kommunen har jobbet veldig mye med å sikre tjenestene våre for framtida, fordi vi i likhet med andre distriktskommuner i hele landet, allerede vet at vi vil få langt flere eldre og økt hjelpebehov i tjenestene, samtidig som det blir mangel på fagfolk i mange bransjer. Hele Distrikts-Norge vil bli utfordra, mener Wold.

Hun vil få frem at helsehuset er bygd for å kunne håndtere de antall plasser det vil være behov for i 2030, og at de har brukt tida godt på framtidssikring, også ved at flere helse- og omsorgstjenester tilpasses.

– For eksempel ved å i større grad flytte tjenester hjem til folk, ved å bruke rett kompetanse til riktige oppgaver, bedre logistikk, mer digital oppfølging, bruk og opplæring av god teknologi/hjelpemidler, mer forebyggende arbeid, bedre planlegging, nye måter å arbeide og organisere på, faglig utvikling, livsfasepolitikk for ansatte, og det jobbes med å få årsturnuser, for å nevne noe.

Hun mener kommunen har gjort mye for å ruste seg på fremtidig personellmangel også.

– Formannskapet er orientert om at det blir sett på ei eventuell åpning for flere plasser på helsehuset, i sammenheng med at hjemmetjenesten har fått tyngre oppgaver. Vi er også kjent med at det i tilfelle ikke går an å dato- eller tidfeste ei slik åpning, men at det hele tiden gjøres ei vurdering av behovet. Det er viktig at ei eventuell åpning av plasser skjer på en planmessig måte.