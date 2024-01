Denne uken annonserte Rauma kommune at de endrer telefontidene til vakttelefonen i hjemmetjenesten. Nye telefontider er nå mandag-fredag 08–11.

Utenom telefontiden kan du sende SMS eller legge igjen beskjed på telefon 916 86 091. Beskjeder og meldinger blir avlest av vakthavende sykepleier klokka 09, 14, 18 og 21.

Hjemmetjenesten opplever at et stort flertall av henvendelsene de får dreier seg om beskjeder fra pårørende. Det kan være alt i fra planlagte frisørtimer, tannlegetimer til beskjeder som angår besøk. Derfor tror Nordby at den nye ordningen vil bli mer oversiktlig og tryggere.

– Dette er absolutt med pasienten i fokus. Vi tror det blir en mer ryddighet i det. Det blir mer fokus på de rette henvendelsene, som igjen fører til at det blir mer tid til samtaler med pasient og pårørende, sier hun.

Analyser

Hun understreker at det fremdeles er viktig at de pårørende tar kontakt dersom noe oppstår, men at det først og fremst er andre instanser som skal kontaktes dersom det skjer noe akutt.

– Er det noe akutt eller alvorlig som skjer, er det helt andre instanser enn hjemmetjenesten som burde bli ringt. Det har hendt at vi har fått telefoner som skulle ha gått til ambulansetjenesten eller legevakt. I stedet ender vi opp med å bli et forsinkende mellomledd, sier hun.

Den nye ordningen trådte i kraft torsdag denne uken og har blitt utformet på bakgrunn av analyser tatt over tid.

– Vi har tatt analyser av de henvendelsene vi har fått inn og sett på hvordan vi kan gjøre tjenesten bedre, sier Nordby som forteller at det er lignende praksis i andre kommuner.