Det har snart gått en uke siden salgsmålet på Nabo’n Pub. Nå er barsjef Jovie Nerland, bartender Vilde Uren Bjørlykhaug og gårdeier Jens Deunk klar for å ta tilbake tryggheten og den gode stemningen.

– Vi har blitt tatt godt vare på. Det har ikke preget oss og vi var aldri redd for oss selv, men vi var redd for hva som kunne skje med andre, sier Vilde Uren Bjørlykhaug og Jovie Nerland til ÅA.

Tar selvkritikk

Vi treffer trioen torsdag ettermiddag, dagen før de skal åpne dørene for ei ny helg igjen.

– Først og fremst, hvordan har dere det?

– Vi har det bra og det går fint. Det har vært mye i etterkant med media, avhør og slike ting, forteller Nerland og Uren Bjørlykhaug.

Deunk skyter inn at det de har stått i, er voldsomt.

– De har virkelig svart på ting med kameraer i fleisen. Hele rikspressen og utenlandsk presse fra Belgia og Holland har vært på. De har gjort en helt fantastisk jobb og jeg er rett og slett imponert over dem, sier han.

I ettertid av hendelsen, så har de brukt tid på å prate ut og evaluert det som skjedde.

– De siste to-tre månedene har vi hatt en fast gjeng belgiske soldater, åtte-ti stykker, som har vært hos oss på helgene. De har oppført seg ordentlig og har det vært noe tull, er det de som har forsvart jentene og sagt fra. I helga kom det 10–15 til, som ikke hadde vært her før. Utover kvelden begynner de å ta av seg på overkroppen, de danser og de dominerer puben. De fikk også med seg flere på det, sier Deunk.

Han erkjenner at dette er signaler som de burde ha reagert på.

– Når slåsskampen bryter ut, så vi at den faste gjengen, som hadde vært hos oss flere ganger, at de hjalp nordmennene og dro unna folk som var stygge og slåss, sier han.

– Vi feiltolket signalene tidligere på kvelden og det er lett i etterkant å si hva vi burde gjort. Men vi tar selvkritikk og vi kommer ikke til å tillate noe slik igjen.

Håndtering

Barsjefen og bartenderen som var på jobb, forteller at de tidlig skrudde på lyset og skrudde av musikken, etter hvert som stemningen ble dårligere.

– Slåssingen ble utløst ganske kjapt etterpå. Vi gjorde det for å roe ned situasjonen, men det hadde motsatt effekt, sier bartenderen.

De forteller at de ikke skjønte hva som skjedde.

– Vi hadde ikke i vår villeste fantasi tenkt at det kom til å bli et masseslagsmål, sier de.

De ansatte forteller at de blant annet har vært på MMA-kurs og lært seg noen knep og selvforsvar.

– I denne bransjen kan hva som helst skje og vi prøver vårt beste, sier Uren Bjørlykhaug.

Nerland sier at de har blitt ganske gode på å håndtere kaotiske situasjoner.

Evaluering

Deunk sier at han er glad for at jentene ikke er preget av dette og at de har følt seg trygge underveis.

– Vi har pratet en god del og backet hverandre, sier han.

Neste målsetting for dem er at de som er hardest rammet, ikke skal sitte med en følelse av utrygghet og redsel etter en slik håpløs og fryktelig enkelthendelse.

– Vi vil ikke at angst, frykt og utrygghet skal prege livene deres. For oss er det utrolig viktig å unngå. Derfor inviterer vi alle som har lyst, til å komme til oss fredag kveld klokka sju. Her kan man få prate ut om ting og ta tilbake tryggheten. Vi har snakket med de som er hardest rammet og de er også inviterte, sier han.

De tre vil stille opp. I tillegg tar varaordfører Jan Peter Valde turen. Deunk skal også overbringe et budskap fra de på Setnesmoen.

Etter samlingen på fredag blir det åpen pub som vanlig. Det samme vil det også være på lørdag.

– Har dere noen indikasjoner på at de belgiske soldatene vil ta turen?

– Det vet vi ikke. Vi har også snakket om det og vi er usikker på hvordan vi skal håndtere det. Nå er det bare to-fire uker de skal være her, før de reiser hjem. En stor målsetting for oss er å ta tryggheten tilbake. Da tror jeg ikke vi skal slippe de inn, selv om den gjengen som har vært her fast har oppført seg ordentlig hele veien og vært beskyttende, sier han.

Trioen er klar for å ønske folk velkommen tilbake til puben til helga. Foto: Katrine Silseth Naas

Med åpne armer

– Hva vil dere si til folket, nå som helgen nærmer seg?

– Det er bare å ta turen. Alle er velkommen hit og vi står klare til å ta imot dem og vi skal lage god stemning, sier de.

Alle tre er tydelig på at dette er noe man må jobbe for å unngå skal skje igjen.

– Dette skal ikke prege livene til de som ble hardest rammet, sier de.