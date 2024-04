Endelig kan orienteringsgruppa i Isfjorden IL, invitere til den populære Stolpejakten her i Rauma.

– Vi har pratet om å få det til i flere år, men uten kommunen som sponsor har det vært vanskelig, innleder Bredesen.

Ble kontaktet

Siden Rauma kommune allerede legger en del penger i Stikk-ut-konseptet, har de ikke kunnet prioritere Stolpejakten. Men da Stolpejakten tok direkte kontakt i vinter, bestemte orienteringslaget seg for å bli med.

– Det koster en del penger, men vi har fått med et par sponsorer. Blir stolpene godt besøkt, vil vi arrangere neste år også, men da er vi avhengige av flere sponsorer for å få flere kart.

Turer i sentrale strøk

Stolpejakten er et nasjonalt konsept som går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Konseptet ble lansert for snart ti år siden og er et veletablert turtilbud på Østlandet, men også i Nord- og Sør Norge. I fjor kom det stolper til både Molde og Ålesund.

Orienteringlaget har i år ordnet kart på Åndalsnes og i Isfjorden med henholdsvis 29 og 25 stolper.

Rett utenfor Sødahlhuset tok Anders Opsahl Bredesen en av stolpene på Åndalsnes-kartet. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Ved å scanne QR-koden med Stolpejakten-appen får man registrert stolpen. Foto: Julie Bjørneboe Lie

– Til neste år håper vi å få et kart i hver bygd, både Måndalen, Innfjorden og kanskje Åfarnes. Men da trenger vi at flere bidrar, sier han.

Stolpebesøkene kan registreres på papir, nettsiden eller populært via Stolpejakten-appen.

– Det er fri rekkefølge, og du kan ta så mange stolper du vil, så mange ganger du vil.

Stolpene har følgende vanskelighetsgrader:

GRØNN – veldig enkel, kan besøkes med sykkel og rullestol

BLÅ – enkel

RØD – medium

SVART – vanskelig

Grønn stolpe. Flere av stolpene er plassert sentrumsnært og tar deg gjennom kjente og ukjente perler på Åndalsnes og i Isfjorden. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Til og med på Rampestreken er det en stolpe. Denne er imidlertid svart, siden det er en mer krevende gåtur. Foto: Solveig Blindheim

Lavterskel

Dette er et lavterskeltilbud som kan benyttes av de fleste. Nettopp derfor ønsket orienteringslaget å få tilbudet til Rauma.

– Det er morsomt fordi det er nasjonalt og man kan konkurrere med venner og familie landet over. Noen er skikkelige stolpejegere og reiser Norge rundt for å få tatt så mange poster de kan. Så det er konkurranseaspektet av det, men det er også veldig lavterskel, sier Bredesen og utdyper:

– Kona mi jobber for Friskliv og Mestring i kommunen og tar ofte med seg gågruppa rundt bruene eller i Romsdalshallen om vinteren. Hun tenker at dette er et fint opplegg de kan bruke for å variere litt.

Slik kan et typisk stolpejakt-kart se ut. Her fra deler av Isfjorden-kartet. Foto: Skjermdump Stolpejakten-appen

Ivrige frivillige

Det er fem år siden en gjeng med ivrige orienteringsentusiaster startet opp orienteringslaget som en underavdeling i skigruppa til Isfjorden IL.

Siden den gang har de arrangert kretsløp og lignende i håp om å få opp aktiviteten.

– Vi er alle vokst opp med orientering og hadde et ønske om at det skulle være et orienteringslag når våre barn vokste opp. Derfor satte vi i gang, forteller Bredesen.

I håp om å få med seg flere tenker de at Stolpejakten kan være en fin måte å introdusere «hvermannsen» for orienteringsporten.

– Litt av greia er å få folk interessert i å finne ting i terrenget. Samtidig er det en måte å vise frem orienteringslaget og det vi gjør på, sier han.

Solveig Blindheim har laget kartet på Åndalsnes, Anders Opsahl Bredesen står bak kartet i Isfjorden. Foto: Julie Bjørneboe Lie

I gang

Onsdag ble de to kartene lagt ut og allerede tidlig på morgen hadde Bredesen observert flere stolpejaktere på vei til jobb.

– Jeg så to stykker, smiler han.

– Vi håper at mange prøver seg gjennom sesongen. Vi har faktisk plassert ut en stolpe like ved huset vårt i Isfjorden for å se om det er mange som tester det ut, forteller han.

I skrivende stund er det 9548 stolper landet over. I Rauma varer stolpejakten fra 24. april til 1. november.