Tradisjonen tro deler Åndalsnes Avis også i år ut julestjerner til ildsjeler og hverdagshelter som våre lesere mener fortjener en påskjønnelse før jul.

For å få til dette er vi avhengig av forslag til kandidater – noen dere setter ekstra stor pris på eller som på en eller annen måte har pekt seg ut i året som har gått så langt. Det kan like godt være et familiemedlem som den gode naboen. Det er bare fantasien som setter grenser.

Overrasket

En av dem som fikk julestjerne i fjor var Thor Erik Langness. Han fikk den for jobben han gjør i den frivillige organisasjonen Ivareta (pårørende berørt av rus) Rauma. En mer overrasket mann skal man lete lenge etter.

– Nei, nå ble jeg helt satt ut, sa han lavmælt etter at blomster og rosende ord ble delt ut i kantina på rådhuset i slutten av november i fjor. Da hadde Ivareta Rauma, juleavslutning og mange av medlemmene var samlet til førjulshygge.

Alle medlemmene i organisasjonen sto bak påskjønnelsen og Anne Lise Trøen, leder for lokallaget, påpekte at Thor Erik, som er nestleder, er den som gjør den største jobben for organisasjonen, både når det gjelder økonomi og tilrettelegging av møter.

Thor Erik selv var veldig takknemlighet over å få en slik påskjønnelse, selv om han føler at han bare gjør jobben han er satt til.

Fin tradisjon

Redaktør Trond A. Alund synes dette er en hyggelig tradisjon å holde på, og en ekstra fin anledning til å møte folk vi kanskje ikke hører så ofte om.

– Det er mange som står på i kommunen og som viser omtanke for andre. Disse er det viktig å få frem i lyset og gjøre litt stas på, mener han.

Ta kontakt med avisa enten gjennom e-post: redaksjon@andalsnes-avis.no eller bruk vår kupong i papiravisa til å sende inn ditt forslag til kandidat.

Alle forslag vil bli med i vurderingen når vi skal fordele våre julehilsener fram mot jul.